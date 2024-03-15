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Tutuş’tan otomobil tutkunu gençler için “Drag Pisti”

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, seçim beyannamesinde otomobil tutkunu gençlere müjde verdi  

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Tutuş’tan otomobil tutkunu gençler için “Drag Pisti”
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Gençlerin talebi doğrultusuna kent merkezinde trafikten arındırılmış drift pisti yapılacağını ifade eden Tutuş, “Biz bu projeyi ilk söylediğimizde vatandaşlarımız biraz korkmuştu aslında. Şehir merkezinde zaten çok fazla araba sesi var, daha da artacak diye korkuyorlardı. Biz esasen burada, bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz.

 ULUSAL ORGANİZASYONLAR

Drag pistinde, modifiye, yarış gibi merakı olan gençlerimizi trafiğe kapalı alanlarda kendi aralarında yarış yapabilecekleri, bütün bu enerjilerini atabilecekleri yeni bir alan oluşturacağız. Enerjilerini atabilecekleri bir alan oluşturacağız. Bu tutkuyla yaşayan gençlerimiz var onları görmezden gelemezdik. Kentimizde ulusal düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. “dedi

 
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15 Mar 2024 - 14:04 - Siyaset

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