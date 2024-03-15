Balkan, Rumeli ve Trakya Derneklerinden Hürriyet'e: RUMELİ’NİN KIZI, HEPİMİZİN GURURU

Hemşehri derneklerini önemseyen ve sık sık bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentte faaliyet gösteren Balkan, Rumeli ve Trakya dernekleri ile iftar programında buluştu. Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen programda hemşehrileri Başkan Hürriyet’i, “Rumeli’nin kızı, hepimizin gururu’ pankartıyla karşıladı.

GENİŞ KATILIM

İftar programına Başkan Hürriyet’in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP geçmiş dönem Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, Bekirdere Belediyesi eski Başkanı Fikret Toker, CHP Meclis Üyesi Adayları, Rumeli, Balkan ve Trakya derneklerinin başkanları, yönetim ve üyeleri katıldı.

HÜRRİYET, “DUALARIMIZI PAYLAŞALIM İSTEDİK”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Güzel bir akşamda aynı sofranın etrafında aşımızı, dualarımızı paylaşalım istedik. Hemşehrilerimizle bir arada olmak gerçekten çok kıymetli. Organizasyonda dayanışma gösteren sevgili dernek başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Her Ramazan ayında buluşmalarımız geleneksel hale geldi. Toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Dualarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Bu mübarek ayda dayanışmayı daha da üst boyuta taşımaya çalışıyoruz. Kardeşlik, dayanışma, kentlilik bilincini önemsiyoruz.

“KENTİN PARASINI HALKIMIZA HARCADIK”

Göreve geldiğimizden bu yana oy verse de vermese de kimseyi ayırmadan hizmet ettik. Kimseye partizanlık yapmadık, ayrımcılık yapmadık. Bu kentin parasını yetkisini halkımıza harcadık. Bu kentte uzun yıllardır yapılmayan işleri yapmaya çalıştık. Eksik yapılanı tamamlamaya çalıştık, yanlış yapılanı düzeltmeye çalıştık. Çok şükür 5 yıllık süreçte alnımızın akıyla kentimize, halkımıza, hemşehrilerimize hizmetin en iyisi layıktır diyerek görevimizi yerine getirdik.

“GÖÇMEN KIZI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Rumelili olmaktan, göçmen kızı olmaktan mutlu ve gururluyum. Ramazan ayımız mübarek olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları ettiğiniz duaları kabul etsin. Gönlünüzde, hayalinizde, dualarınızda ne varsa Rabbim onları size nasip etsin. Çoluğunuzla çocuğunuzla güzel bir ömür nasip etsin. Bayramlara erişmeyi nasip etsin. Bu mübarek ayın yüzü suyu hürmetine hanenize bereket, evinize huzur gelsin. Bundan sonraki süreçte de her zaman dayanışma duygularımızla ve samimiyetle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Bu kentin daha iyi hizmet alması için olanaklarımızı geliştirerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YILDIZLI, “FATMA HANIM SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİĞİ GETİRDİ”

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, “Mübarek bir günde bir araya geldik. Bizleri bir araya getiren kıymetli Başkanımıza ve derneklerimize çok teşekkür ediyorum. Yurdumuzun her köşesinde ciddi sıkıntılar var. En büyük sıkıntımız da geçim sıkıntısı. Bizim belediyelerimizin projeleri hep vatandaşın cebini rahatlatacak projeler. Geçtiğimiz günlerde bu kente Kent Lokantası kazandırıldı. Herkesin mutlaka gidip denemesini istiyorum. Gerçekten sosyal demokrat belediyeciliği kentimize taşıdığı için Sayın Başkana teşekkür ediyorum” dedi.