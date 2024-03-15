Başiskele’de Hakan Mengüç ile Kalbin Uyanışı

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen programa vatandaşlardan gelen ilgi yoğundu. Hakan Mengüç’ün muhteşem ney performansı ve “Kalbim Uyanışı” konulu sohbeti gönülleri mest etti.

KONUMUZ AİLE SÖYLEŞİSİ

Kadın ve Aile Hizmetleri müdürlüğünün yürüttüğü “Konumuz Aile” platformu kapsamında gerçekleşen söyleşiye katılan tüm anne, baba ve çocuklar güzel bir ramazan gecesi yaşadı. Yazar, Neyzen Mengüç: “Dünyanın pek çok noktasında neyi üfleme fırsatı buldum. Hayatlarında hiç duymamış olsalar da herkes de aynı tesir bıraktığını gördüm. Yaradan ile bütünleşmeyi istiyoruz. Ondan ayrı kaldıkça hiçbir haz bize O’nun tadını vermiyor. Farklı şeylere yönelerek aynı tadı almaya çalışıyoruz. Onların da elbette hayatımıza kattığı şeyler vardır. ‘Leyla’dan vazgeçmeden Mevla’ya varılmaz’ ifadelerini kullandı. Konuşma aralarında ney üfleyen Mengüç, kendisini dinleyenlerin gönüllerine dokundu.

ESKİ RAMAZAN GELENEKLERİ SÜRÜYOR

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ni ramazan ayına özel süsleyen gençler misafirlere güzel bir atmosfer sundu. Aynı zamanda alanda eski ramazan ayının geleneksel ikramları olan macun ve şerbet dağıtımı da yapıldı.

KUTSAL EMANETLER SERGİSİ

11 Ayın Sultan-ı Ramazan-ı Şerif Ayı dolayısıyla yaklaşık 100 parça emanetten oluşan Hadim-ul Harameyn sergisi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Kutsal Emanetlerin yer aldığı sergi 11-20 Mart tarihleri arasında (Ramazan’ın ilk 10 günü) ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) sakal-ı şerifi, ayak izi, kılıcı, Hz. Osman’ın (r.a) okurken şehit edildiği Kur’an-ı Kerim, Kabe toprağı, Kabe anahtarı ve kesesi, Ravza-i Mutahhara Halısı, Mescid-i Nebevi çinileri, Hz. Hüseyin’e (r.a.) ait hırka, Fahrettin Paşa’nın Kabe savunmasındaki anılarından oluşan parçalar gibi yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergi 11:00–22:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.