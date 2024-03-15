Hayat Sigortası Nedir, Avantajları Nelerdir?

Hayat sigortası, bir sigorta şirketi ile birey veya grup arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme kapsamında, sigortalı kişi belirli bir prim ödeyerek sigorta şirketine bir poliçe alır. Sigorta şirketi ise, belirli bir süre boyunca veya sigortalının ölümü durumunda belirli bir tutarda ödeme yapmayı taahhüt eder.

Hayat Sigortası Nasıl Belirlenir?

Hayat sigortası primleri genellikle sigortalının yaşı, sağlık durumu, poliçenin büyüklüğü ve kapsamı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Sigortalı, belirli bir dönem boyunca (genellikle aylık veya yıllık olarak) prim öder ve bu primler sigorta şirketi tarafından birikim olarak tutulur. Sigorta şirketi, poliçe sahibinin vefatı durumunda veya belirli bir süre sonunda birikimleri kullanarak ödeme yapar.

Hayat Sigortasının İşlevi

Hayat sigortası bireylerin ve ailelerinin mali geleceklerini korumak için önemli bir araç olarak işlev görür. Sigortalılar, hayat sigortası poliçesi ile sevdiklerini maddi açıdan koruma altına alabilir ve geleceklerini güvence altına alabilirler. AgeSA hayat sigortası ile siz de kendiniz ve sevdikleriniz için uygun bir hayat sigortası poliçesi oluşturabilirsiniz. AgeSA Hayata Yatırım Sigortası hakkında detaylı bilgi ve katılım için hemen AgeSA'nın web sitesini ziyaret edebilir veya uzman danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Hayatınızı güvence altına almak için bugün harekete geçin!