- Asayiş

TIR şoförü elektrik akımına kapılarak can verdi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde tır şoförlüğü yapan iki çocuk babası şahıs, yük götürdüğü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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TIR şoförü elektrik akımına kapılarak can verdi mask

Edinilen bilgiye göre, Gediz’de yıllarca taksicilik yaptıktan sonra tır şoförlüğüne başlayan Orhan Söyler (47), 43 LJ 076 plakalı aracı ile yük götürdüğü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yükünü boşalttığı esnada damper yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada araçtan inen Söyler, elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Söyler, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Olayın duyulmasının ardından Söyler’in ailesi büyük şok yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, büyük, yüksek

15 Mar 2024 - 15:14 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Eroldemirbek - elin kaportada iken ayağını toprağa basmayacaksın. yazık olmuş gence yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı dilerim .

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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