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A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy kararı!

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy kararı! mask
A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.

Milli takım özel maçlarda 22 Mart'ta Macaristan'la, 28 Mart'ta Avusturya ile karşılaşacak.

Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk defa A Milli Takım'a davet edildi.


İşte A Milli Takım'ın kadrosu: 

A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy kararı!
# aday, türkiye

15 Mar 2024 - 15:39 - Spor

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