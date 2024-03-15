Prometeon geçici işçi alımı yapacak!

PROMETEON TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ LASTİKLER A.Ş. Üretim bölümlerinde çalıştırılmak üzere geçici personel alımı yapacağını duyurdu. İlgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER;

İlk kez çalışacaklar için 19 yaşından gün almış olmak, 33 yaşından gün almamış olmak.

Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya 2 yıllık Meslek Yüksek Okul mezunu olmak.

Fabrikaya yakın olan güzergahlarda ikamet etmek.

YUKARIDAKİ ŞARTLARA UYAN ADAYLARIN BAŞVURULARINI https://gecici.prometeon.com.tradresine yapmaları gerekmektedir.

Test ve mülakatlarda başarılı olup, sağlık kontrolünü geçen adayların, ihtiyaç duyulan kadarı belirlenen kontenjan doğrultusunda, sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.