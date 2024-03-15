Nörolojik sorunlar artıyor... Küresel nüfusun yüzde 43'ü muzdarip

Araştırma, migrenden felce, Parkinson hastalığından demansa kadar çeşitli nörolojik rahatsızlıkların artık dünya çapında sağlık sorunlarının önde gelen nedeni olduğunu ve 2021'de 11,1 milyon ölüme neden olduğunu ortaya çıkardı.

Lancet'ta yayınlanan araştırmaya göre, sinir sistemi bozukluklarıyla yaşayan veya bu rahatsızlıklardan ölen insanların sayısı son otuz yılda arttı ve 2021'de dünya nüfusunun yüzde 43'ü (3,4 milyar insan) etkilendi.Araştırmacılar, bu artışın küresel nüfusun artması ve daha yüksek yaşam beklentisinin yanı sıra kirlilik, obezite ve beslenme gibi çevresel, metabolik ve yaşam tarzı risk faktörlerine maruz kalmanın artmasından kaynaklandığını söyledi.

Birleşik Krallık'ta Brain Research UK'in rakamları, altı kişiden birinin bir tür nörolojik rahatsızlığa sahip olduğunu ve 2,6 milyon kişinin travmatik beyin hasarı veya felç etkileriyle yaşadığını gösteriyor.

Birleşik Krallık'ta 944 binden fazla demans hastası var ve bu sayının 2030 yılına kadar bir milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

FELÇ İLK SIRADA

Araştırmaya göre; küresel çapta insanlar en çok felç sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca menenjit, epilepsi, Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar, yeni doğan bebeklerde beyin hasarı, 37. gebelik haftasından önce doğan bebeklerde nörolojik komplikasyonlar, diyabetin neden olduğu sinir hasarı, otizm ve sinir sistemi kanserleri de görülen diğer nörolojik sorunlar arasında yer alıyor.

2021'de en yaygın olarak yaklaşık 2 milyar vakayla gerilim tipi baş ağrıları ve yaklaşık 1,1 milyar vakayla migren görüldü.

Araştırmacılar, nörolojik ölümlerin ve kayıpların yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiğine dikkat çekerek sağlık konusundaki küresel eşitsizlikleri vurguladı.

Çalışma ile bazı nörolojik rahatsızlıkların gelişme riskini azaltmak için önleyici tedbirlerin önemi de blirtildi. Bu önlemlerin felçten kaynaklanan hastalıkların, sakatlıkların ve erken ölümlerin yüzde 84'ünü önleyebileceği ortaya çıktı.

Alzheimer's Research UK'de araştırma başkanı Dr Leah Mursaleen şunları söyledi: "Bu rakamlar gerçekten endişe verici ve acil eylem ihtiyacının altını çiziyor. Yoksa demans dünya çapında milyonlarca hayatı mahvetmeye devam edecek."

Felç Derneği CEO'su Juliet Bouverie ise şunları söyledi: "İnme gibi nörolojik rahatsızlıkların artık dünya çapında sağlık sorunlarının ve sakatlıkların önde gelen nedeni olduğunu okumak son derece endişe verici. Yalnızca Birleşik Krallık'ta her yıl 100 binden fazla felç yaşanıyor ve felçten kurtulan 1,3 milyon kişi var ve bu sayıların giderek artması bekleniyor. İnme birçok insan, aileleri ve arkadaşları üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olsa da, aynı zamanda mali açıdan da büyük bir toplumsal etkiye sahip."