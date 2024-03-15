15 Mar 2024 - 17:02- Siyaset G:

Aydal'dan Hizmet-İş'e ziyaret

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Aydal'dan Hizmet-İş'e ziyaret mask
Aydal'dan Hizmet-İş'e ziyaret
Aydal'dan Hizmet-İş'e ziyaret
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  Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal , İl Başkanı Ali Taştan, İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesini ziyaret ederek projelerinden bahsetti.Ziyaret sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal Yeniden Refah Partisi Arge Başkanlığınca hazırlanan Milli Kaynaklar ve diğer kitapları içeren Kitap setini hediye etti. YRP'liler azik misafirperverliklerinden dolayı HİZMET-İŞ sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı ve yönetimine teşekkür etti.
# Yeniden Refah Partisi, hizmet, ziyaret

15 Mar 2024 - 17:02 - Siyaset

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