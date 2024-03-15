Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal , İl Başkanı Ali Taştan, İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesini ziyaret ederek projelerinden bahsetti.Ziyaret sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal Yeniden Refah Partisi Arge Başkanlığınca hazırlanan Milli Kaynaklar ve diğer kitapları içeren Kitap setini hediye etti. YRP'liler azik misafirperverliklerinden dolayı HİZMET-İŞ sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı ve yönetimine teşekkür etti.
Aydal'dan Hizmet-İş'e ziyaret
15 Mar 2024 - 17:02 - Siyaset Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.