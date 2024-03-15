İzmit Belediyesi Cumhuriyet Yaşam Merkezi 22 Mart’ta açılıyor!



Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde projelerine bir yenisini eklemeye hazırlanan İzmit Belediyesi, Cumhuriyet Yaşam Merkezi’ni kente kazandırıyor. İzmit’e değer katacak ve birçok fonksiyona ev sahipliği yapacak olan Cumhuriyet Yaşam Merkezi, Veliahmet Mahallesi Alemdar Caddesi Cumhuriyet Parkı yanında 22 Mart Cuma günü saat 16.00’da hizmete açılacak.



ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ODASI

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde ebeveynlerin çocuklarını günde 2 saat güvenle bırakabilecekleri Oyun Odası yer alacak. Aileler çocuklarını alanında uzman personeller eşliğinde oyun odasına güvenle emanet edebilecek.



ÖĞRENCİLERE KONFORLU DERS ÇALIŞMA ALANI

Merkezde, ortaokul ve lise öğrencilerinin ders çalışabilecekleri Etüt Odası olacak. Ücretsiz internet hizmetinin sağlanacağı Etüt Odası 15 kişi kapasiteli olacak. Evde interneti olmayan veya sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler ücretsiz bir şekilde bu alanı kullanabilecek.



ÜCRETSİZ DİYETİSYEN HİZMETİ

Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde ücretsiz diyetisyen hizmeti de verilecek. Hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme, çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, adölesan(ergen) beslenmesi ve kilo yönetimi alanlarında hizmet verilecek.



Engelli bir yakını veya çocuğu bulunan ailelerin günlük yaşamdaki işlerini kolaylaştırmak, kendilerine vakit ayırmalarına olana sağlamak ve çocukların keyifli vakit geçirmesi amacıyla Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde faaliyet gösteren Kısa Mola’nın ikinci şubesi Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde açılacak.