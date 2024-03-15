Ev alamayan herkesin ilk tercihi oldu!

Vatandaşın talebinde yüzde 400’lük artış yaşandı. İşte detaylar...Pandemi, deprem felaketi ve konut fiyatlarındaki artış derken vatandaşların gayrimenkul tercihi değişti. Özellikle son dönemlerde vatandaş arsa ve tarlalara yönelmeye başladı.

Vatandaşlar satın aldıkları arsa ve tarlaların üzerine daha uygun maliyetli olan Tiny House’ları koymaya başladı. Birkaç yıl içerisinde Tiny House’lara talep ciddi boyutlara ulaştı.

Öte yandan bir zincir market 399.900 bin TL’den Tiny House satmaya başladı. Peki şu anda Tiny House fiyatları ortalama ne kadar oldu? Tiny House’lar için bir imar izni aranıyor mu?

TALEP ARTIŞI YÜZDE 400’Ü BULDU

Milliyet'in haberine göre; konuyla ilgili merak edilenleri Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, anlattı. Ölmez, Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenleri tek tek açıkladı.

Galip Ölmez’in açıklamaları şu şekilde: “Dünyada Tiny House akımının çıkması 2008 yılında Amerika’daki Mortgage krizine dayanmaktadır.

Oradaki konut fiyatlarının artması nedeniyle daha minimalist, ergonomik ve ekonomik olan Tiny House’lara talep artmıştır.

Ülkemizde özellikle Tiny House‘a yönelimi tetikleyen faktörler ise pandemi ve deprem gibi kriz anları olmuştu. Özellikle bu dönemde konut fiyatlarının artması ve kredilerin yükselmesinden kaynaklı insanların daha ekonomik ve ergonomik modelleri tercih etmesi Tiny House’da bir talep artışına sebep olmuştu. Tiny House’lara pandemi sonrası yüzde 400 kadar talep arttı.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE EN ÇOK NERELERDE TERCİH EDİLİYOR?

Tiny House’lar en çok Ege ve Akdeniz bölgesinde kullanılmaktadır. Çünkü Tiny House’ların Türkiye’de tercih edilme sebebi, insanların kendilerine yarattıkları bir kaçış noktası olmasıdır.

Henüz Türkiye’de %1 oranında daimi bir yerleşim olarak gördüğümüz Tiny House’lar yaşam felsefesi olarak kabul edilmektedir.

İstanbul ve çevresinde ise özellikle Tekirdağ, Çanakkale bölgelerinde Tiny House ile ilgili yerleşimler görülmektedir.

İMAR İZNİ ARANIYOR MU, ARSA VE TARLAYA KONULABİLİR Mİ?

Tiny House’unuzu koyabileceğiniz toprağın vasfı çok önemlidir. Eğer bu toprak parçası arsa ise Tiny House’unuz bir araç vasfında, bir karavan hüviyetinde olmasından dolayı arsanıza koymanızda hiçbir mahsur yoktur.

Tiny House‘lar imara tabi yapılar değillerdir. Tiny House’lar bir yaşam formudur ancak tüm bunların yanında plakalı ruhsatlı Karayolları Trafik Yönetmeliği‘ne uygun olarak inşa edilmelidir ki bir araç vasfını taşısın.

Bu şekilde imara tabi olmayabilir. Tiny House’unuzu konumlandıracağınız yerin bir sit alanı olmaması da gerekmektedir.

‘FİYATI 1.5 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR’

Tiny House’ların fiyatları 650.000 TL’den başlayıp 1.500.000 TL’ye kadar ulaşmaktadır.

TINY HOUSE ALIRKEN BU KRİTERLERE DİKKAT!

Tiny House’ların satış fiyatını etkileyen birçok faktör vardır. Bunların birincisi malzemenin kalitesi, ikincisi kullanılan malzemenin cinsi, üçüncüsü ise uygulanan işçilik ile doğru orantılıdır. Tiny House’larda yanmazlık çok önemlidir, bunun için yanmaz Halogen Free kablolar kullanılır, yanmaz veya yanmayı geciktirecek boyalar kullanılır.

İzolasyonda ise yine yanmayı geciktirecek taş yünü, zeminde A1 sınıf yanmaz geçirmez fibercement plakalar kullanılabilir. Minimal yaşamlarda insanların yaşamını kolaylaştırıcı ürünlerde, özellikle sağlıklı olan malzemeleri kullanmak önemlidir.

Dolayısıyla bu saymış olduğumuz maddelere dikkat edilmediğinde maliyet daha aşağı çekilebilir. Ancak bu Tiny House’un kullanım ömrünü etkileyebileceği gibi olası bir yangın durumunda vatandaşlar için risk faktörü oluşturmaktadır.

‘STANDARTLARA UYGUN ÜRETİLMELİ’

Tiny House’lar Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne uygun ve yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak üretilmelidir. Bu standartları şu şekilde ifade edebiliriz; en boyutunun 2,55 metreyi, boy uzunluğunun maksimum 8,5 metreyi, yüksekliğinin yerden 4 m, ağırlığının ise 3 bin 500 kilogramı geçmemesi gerekiyor.

‘e-DEVLET ÜZERİNDEN GÖREBİLİRSİNİZ’

Aynı zamanda Tiny House'ların O2 belgesine sahip, ruhsatları vardır. Satın alındıktan sonra e-Devlet üzerinden "Araçlarım" sekmesinden Tiny House'unuzun plakasını görebilirsiniz.

MALZEME KALİTESİNE DİKKAT

Tiny House satın alınırken öncelikle doğru üretici seçilmelidir. Üreticinin kurumsallık yapısı, daha önceki projeleri, üretim tesisi mutlaka incelenmelidir.

Tiny House satın alınırken öncelikle doğru üretici seçilmelidir. Üreticinin kurumsallık yapısı, daha önceki projeleri, üretim tesisi mutlaka incelenmelidir.

İKLİM KOŞULLARINA DİKKAT

Sonuncu kural ise Tiny House'un konumlandırılacağı iklim koşullarıdır. Konumlanacağı lokasyonun 5 yıllık yağış-nem ortalaması ve 5 yıllık sıcaklık ortalaması inşa edilmeden önce kullanılacak yapı malzemesinin seçiminde büyük önem taşımaktadır. Tiny House'lar konumlanacak arazinin iklim koşullarına uygun malzemelerle üretilmelidir.”

Kaynak: VATAN