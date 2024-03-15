Çeyrek ve yarım altın için korkutan açıklama!

Darphane hafta sonu da çalışmaya başladı

Altın konusuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, geçtiğimiz yıl altın üretimine yönelik yapılan kısıtlamaların ve kota uygulamasının piyasada büyük bir işçilik masrafına sebep olduğunu vurgularken, dolaşımda çeyrek ve yarım altın bulunmadığını ve bu nedenle darphanenin altın üretiminde hafta sonu fazla mesai yaptığını açıkladı.

Çeyrek altın, ziynet altını, cumhuriyet altını almayın

Ekonomist İslam Memiş, altın konusunda açıklamalarda bulundu. Memiş, ons altında yaşanan yükselişlerin yakın tarihte ani bir düşüşle sonlanmasının muhtemel olduğunu vurgularken, piyasalarda talep nedeniyle altın kıtlığı yaşandığını aktardı. 2023 yılında altın ithalatına yönelik kısıtlamalar ve kota uygulaması nedeniyle işçilik masraflarının tavan yaptığını söyleyen Memiş, piyasada yaşanan altın kıtlığına ilişkin "Çeyrek altın, yarım altın yok. Darphane arz tarafında ciddi problemler var. Sakın çeyrek altın, ziynet altını, cumhuriyet altını almayın, ciddi işçilik var. Ama gram altın, has altın alabilirsiniz." Diye konuştu.

Altın yıl sonunda ne olacak?

Altın fiyatlarında yeni rekor fiyatlar görmeye devam edileceğini söyleyen Memiş "Hedef 3000 lira seviyesi. 3000 liranın üzeri de görülecek. 4100 lira çeyrek altın. Yarım altın 8200 lira. Tam altın 16 bin 400 lira. Gram altın 2432 lira. Konuşurken bile rekor kırıyor. Ons altında bir kar satışı bekliyorum bu da gram altının kısmen geri çekilmesine neden olabilir ancak düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: PARA DURUMU