Ömeroğlu: “Birlikte kazanalım”

Seçim çalışmalarını kapı kapı dolaşarak ev ziyaretleri ile devam eden AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, Diliskelesi Mahallesinde ev ziyaretinde bayanlarla bir araya geldi. AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ak ve Belediye meclis üyesi adayları İnci Aydemir ve Mevlüt Kaya ile birlikte gittikleri evde çalışmalarını ve projelerini aktaran Ömeroğlu destek istedi.

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Ömeroğlu ziyarette yaptığı konuşmasında “Kapı kapı, ev ev gezerek hemşerilerimizle hep bir araya geliyoruz. Bizleri evlerinde konuk eden, gönlü geniş hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Kapısını çalmadık ev, sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşerilerimizi evlerinde ziyaret ederek samimiyetlerine, şikayetlerine ve dertlerine ortak oluyoruz. Dilovası’nda hizmetlerin devamı için, çocuklarımızın geleceği için sizlerden destek istiyorum. Biliyorum ki Dilovası’nda en güçlü desteği her zaman kadınlarımızdan aldık. Bu seçimde de annelerimize, bacılarımıza çok güveniyorum. Açıklamış olduğumuz seçim beyannamemizde ki projelerimizin hayata geçmesi ve Dilovası’nın her yönden gelişip kalkınması adına sizlerin desteği ile bu seçimi birlikte kazanmak istiyorum.”dedi.