Başkan Hürriyet, Eren Camii cemaatine 'hayırlı cumalar' diledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her hafta Cuma namazı sonrası cemaatle bir araya gelme geleneğini sürdürüyor. Başkan Hürriyet, bu hafta da Körfez Mahallesindeki Eren Camii’ne giderek cemaati ile buluştu. Hürriyet; CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü İsmet Kanık, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç ile birlikte cemaate hayırlı cumalar diledi.

CEMAATE HEDİYELER VERİLDİ

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Hürriyet, cemaate takke, tesbih ve başörtüsü hediye etti. Cemaat de hediyelerinden dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.