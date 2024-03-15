Başkan Hürriyet, Eren Camii cemaatine 'hayırlı cumalar' diledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her hafta Cuma namazı sonrası cemaatle bir araya gelme geleneğini sürdürüyor. Başkan Hürriyet, bu hafta da Körfez Mahallesindeki Eren Camii’ne giderek cemaati ile buluştu. Hürriyet; CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü İsmet Kanık, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç ile birlikte cemaate hayırlı cumalar diledi.
CEMAATE HEDİYELER VERİLDİ
Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Hürriyet, cemaate takke, tesbih ve başörtüsü hediye etti. Cemaat de hediyelerinden dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.