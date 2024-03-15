BAŞKAN ÖZLÜ’DEN YENİDEN REFAH SÜRPRİZİ

Başiskele’de 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını gece gündüz demeden yoğun çalışma temposunda sürdüren AKP ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı M. Yasin Özlü, Yaylacık Mahallesi’nde hemşehrileriyle buluştu. Yağmurlu havaya rağmen yoğun ilginin olduğu Yaylacık Mahallesi Halk Buluşması programı adeta miting havasında geçti.

SOĞUK VE YAĞMURA RAĞMEN YOĞUN KATILIM

Mahalle sakinlerinin büyük bir sevgi seli ve tezahüratlarıyla başlayan programa, AKP Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu başta olmak üzere AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, Yeniden Refah Partisi Önceki Dönem Başiskele İlçe Başkanları Tevfik Civelek, Serkan Ege, başkan yardımcıları Ahmet Yavuz, Emrah Selim ve Hamza Bağraç, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Adayı Muhammet Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Akif Köklükaya, İbrahim Köklükaya, Yahya Kalaycıoğlu ve çok sayıda partililer katıldı.

“DAHA BÜYÜK BİR SEÇİM BAŞARISI BİZİ BEKLİYOR”

“Şu yağmur altında bu güzel tabloyu bana yaşattığınız için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Başiskele’nin bir evladı olarak 5 yıl önce sizlerin huzuruna çıktım. Beni desteğinizle Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak seçtiniz. Bu şehre hizmet etme görevini verdiniz. Bu şehrin şehr-i emini belediye başkanı yaptınız. Gece gündüz durmadan yorulmadan olabildiğince bütün gayretimizle ekibimizle beraber bizler de sizlere hizmet etmeye çalıştık. Burada oluşan şu güzel tablo yaptığımız işlerin, yaptığımız güzel işlerin sizler tarafından benimsendiğini, 31 Mart 2024’te daha büyük bir seçim başarısına hep birlikte yürüdüğümüzü gösteriyor.”

“ŞEHRİMİZİ İMAR EDERKEN İNSANIMIZI İHYA ETMEYİ UNUTMADIK”

“Son 5 yılda şehrimizin evinizin eşiğinden şehrin çıkışına kadar bir insanın beşikten mezara yaşadığı tüm hayatında belediyecilik hizmetlerinde çok güzel örnek çalışmaları, çok güzel projeleri, hep birlikte Başiskele olarak yaptık. Şehrimizi imar ederken gençliğimizi ihya etmeyi unutmadık. Annelerin çocuklarını sarıp sarmaladığı gibi biz de şehrimizi sarıp sarmalıyoruz. Kadın çalışmalarıyla, gençlik çalışmalarıyla öne çıktık. Özellikle insana hizmet etme noktasında, örnek ve öncü projelerimiz ile bütün belediyelerden ayrıştık.

“5 YIL İÇERİSİNDE REKORLAR KIRDIK”

“Geçen dönem boyunca ilçemize 23 prestij cadde kazandırdık. Şu anda 174 tane parkımız var. 60’ını son 5 yılda yaptık. Yollar, kaldırımlar, rutin belediyecilik hizmetleri, parke yollar aklınıza ne geliyorsa bütün parametrelerde belediyecilik hizmetlerinin en güzel örneklerini Başiskele’de geçtiğimiz 5 yıl içerisinde rekorlar kırarak yaptık. Elhamdülillah güzel işler yaptık, güzel işler yapmaya hep birlikte devam edeceğiz.”

"AKÇELİ İŞLERDEN UZAK DURDUK"

“Biz Başiskele'de güzel işler yaparken bir şeyi yapmamaya çalıştık. Ne yapmamaya çalıştık. Başiskeleli hemşehrilerimizin başını öne eğecek akçeli işlerden uzak durmaya çalıştık. Karşınıza öyle gelmemeye çalıştık. Herkese ve her kesimden insanımıza hizmet etmeye hız kesmeden ilk günkü aşkla devam edeceğiz. Hizmetlerimizi daha da genişleteceğiz. Ama sizlerin başını öne eğmemek için gece gündüz gayret edeceğiz. Daha çok çalışacağız.”

“ESER ÜZERİNE ESER, HİZMET ÜZERİNE HİZMET KOYDUK”

"Başiskele Belediyesi'nin bu dönem öne çıkan en önemli özelliğinden birisi de, kamu kaynaklarını israf etmemesidir. Kamu kaynağını, milletimizin bize emanet ettiği kaynakları bir kuruşunu dahi israf etmeden hizmete dönüştürdük. Bu anlamda milletimizin takdirini, güvenini ve gönlünü kazanmak temel felsefelerimizden, prensiplerimizden bir tanesi oldu. Geçtiğimi dönemde öngörülemeyen pandemi, deprem ve benzeri etrafımızda oluşan sıkıntılara rağmen kentimizin hiçbir ihtiyacını ertelemeden bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Her mahallemizin her köşesine eser üzerine eser, hizmet üzerine hizmet koymaya çalıştık.”

YAYLACIK MAHALLESİ’NE 40 DÖNÜMLÜK TESİS MÜJDESİ

“Yaylacık Mahallemizin ana caddelerinin hepsini aşağı yukarı yeniledik. Gelecek dönem bu mahallemizde 40 dönümlük bir arazi üzerine muhteşem bir tesis yapacağız. Başiskele’nin yeni bir cazibe merkezi daha Yaylacık Mahallemizden yükselecek. Bunun için hazırız ve kararlıyız. Başiskele’mizde hizmet ve eserlerimiz önümüzdeki dönem de devam edeceğiz. Düne göre mali yönden, insan kaynakları yönünden, bilgi birikimi ve tecrübe yönünden her yönden daha hazırlıyız. Daha güzel hizmetleri bu önümüzdeki 5 yılda Başiskele’mize kazandıracağız. Hamdolsun güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.”

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN YENİDEN REFAH SÜRPRİZİ

Başkan Özlü konuşmasının ardından Başiskele’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Yeniden Refah Partisi Önceki Dönem İlçe Başkanları Tevfik Civelek ve Serkan Ege’yi başkan yardımcıları Ahmet Yavuz’u, Emrah Selim’i ve Hamza Bağraç’ı, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Adayı Muhammet Kahraman’ı, Yönetim Kurulu Üyeleri Akif Köklükaya’yı, İbrahim Köklükaya’yı ve Yahya Kalaycıoğlu’yu sahneye davet ederek kendilerine desteklerini açıklayan önceki dönem Yeniden Refah Partililere AK Parti rozeti taktı.

“31 MART’A KADAR DALGA DALGA BÜYÜYEREK KAZANACAĞIZ”

AKP ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü ise programda yaptığı konuşmada, “Bu destek ve birliktelik sadece fragman. Bunun devamı gelecek inşallah. Allah’ın izniyle 31 Mart’a kadar dalga dalga büyüyeceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na güçlü bir zaferi buradan armağan edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.” dedi.

“BAŞİSKELE’DE ŞU AN İKİNCİLİK KAVGASI VAR”

“Başiskele’de birinci belli. İkincilik için büyük bir kavga var. Bırakın onlar işine baksın. Biz önümüze bakacağız. Biz sizlerle beraber 1 Nisan’dan sonra yapacağımız güzel işlerin heyecanını yaşıyoruz. Bu seçimin sonucunda kazananı güzel Başiskele’miz ve güzel işlerin şahitleri hemşehrilerimiz olacak.”