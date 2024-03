HAT 41K TANITILDI

Kent genelindeki ulaşımı daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli yatırımlarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma nefes olacak yeni bir hattı hizmete aldı. Buna göre Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak Hat 41K, Başkan Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle seferlerine başladı.

Körfez Yarımca Atalar Mahallesi’ndeki ilk durakta başlayan seferler için düzenlenen törene Başkan Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, AKP İl Başkanı Şahin Talus, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Kooperatifler Birliği Başkanı Mehmet Yaşar, 80 Nolu Birleşik Kartepe Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mahmut Aktaş, 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız, 10 Nolu Körfez Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Bünyamin Koç ve vatandaşlar katıldı.

BİLGİ: 7 ARAÇ İLE SEFERLERE BAŞLIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Hat 41K ile ilgili katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. UlaşımPark A.Ş. tarafından hazırlanan 18 metrelik 7 araç ile Hat 41’in seferlerine başladığını belirten Bilgi, “Kocaeli’nin en büyük kooperatifleri ile bir araya gelerek ortak bir havuz oluşturduk. Kooperatiflerin bölgelerinde yolcu indirme bindirme kısıtlamaları da ortadan kalkıyor. Herkes istediği yerden binip istediği yerde inebilecek. Bu bölgede 607 araç, 105 hat var. Bu sistemi Kocaeli’nde yaygınlaştırma projemiz devam ediyor. Şu anda 18 metrelik 7 adet otobüs ile seferlerimiz sabah 06.30’dan gece 00.30’a kadar devam edecek. Hattın oturmasıyla beraber 29 bin 1 kişi taşınmış olacak” dedi.

KURT: HAT 41 HAYIRLI OLSUN

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise destek ve katkılarından ötürü Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Kurt, “Sağolsun başkanımız pandemi sürecinde ekonomik dar boğazda olan bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Birlikteliğimiz daim olsun. Körfez’den Derince şehir içi ve Köseköy’deki yolcularımız mevcut kooperatifin araçlar ile yolculuk yapıyordu. Hat 41K projesi ile bu ortadan kalktı. Yıllardır yolcu gittiği yere kadar ücret ödemeli diyorum. Hattımız hem esnafımıza hem ilimize hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yaptı.

BÜYÜKAKIN: HAT 41 İLE TRAFİK RAHATLAYACAK

Törende Hat 41K’yı tanıtan Başkan Büyükakın, bu hat ile trafiğin rahatlayacağını belirterek, “Hat 41 aslında metro hattının işleyeceği güzergahta bulunuyor. Metro tamamlandığında otobüs ile entegre olabilecek. 4 kooperatifi aynı havuzun içine aldık. Böylece rekabeti ortadan kaldıracağız. Kooperatiflerin durumunu kötü hale getirmeden yolcu lehine çözüm üretmiş olduk. Birinci kazanım bu. Anlaşmalı olduğumuz hatlarda aktarma vardı. Aktarma 41 hattan diğerlerine olacak. İkinci kazanımda bu. Aktarmanın yaygınlaşması ve ödediğiniz ücretin azalması da diğer avantajlar. Kooperatifler zarar görmeyecek. Bu hatlar birbirini ezmeyecek. Gereksiz araç trafiğe çıkmayacak. Daha uzak mesafeye daha az ücret ödenecek. 90 dakika içinde bu hattan inerseniz diğer hatlara aktarma yapabileceksiniz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yaptı.

TAM 25 TL, İNDİRİMLİ 15 TL

Hat 41K ile 4 ilçeyi birbirine bağlayacak olan dev ulaşım hamlesi vatandaşların hayatını kolaylaştıracak. Buna göre Hat 41K’yı direkt kullanan tam tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 13,00 TL, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret, indirimli (Öğrenci-Öğretmen-60 Yaş) tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 7,00 TL, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret, tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan tam yolcular ise ilk iki bölge için sabit 13,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret ödeyecek. Tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan indirimli yolculardan ise ilk iki bölge için sabit 7,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret alınacak. Hat 41K’dan sonra tanımlı aktarmalı hatlarını kullanan tam ve indirimli tarifeli yolcular ise herhangi ücret ödemeden seyahat edecek. Hat 41K’nın en uzun mesafe ücreti tam 25 TL, indirimli 15 TL olarak belirlendi. Ara duraklarda inip binen yolcular için biniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölgeyle inilen durağın tanımlı olduğu bölgeye göre hesaplanarak, geri kalan bedel, ücret iade cihazlarına ‘Kocaelikart’ okutularak iade işlemi gerçekleştirilecek.

GİTTİĞİN YERE KADAR ÖDEME SİSTEMİ

Hat 41K’dan sonra tanımlı aktarmalı hatlarını kullanan tam ve indirimli tarifeli yolcular ise herhangi ücret ödemeden seyahat edecek. “Gittiğin kadar öde” sistemi ile vatandaşlara keyifli ve ekonomik bir yolculuk sunan Hat 41K projesinde 33 adet check-in (yolcu bilgilendirme), 55 adette check-out (ücret iade cihazı) duraklara monte edildi.

HAT 41’İN DURAKLARI

KÖRFEZ’DEN KARTEPE’YE

1- Körfez Tren İstasyonu

2- Yabancı Diller MYO D-100

3- Körfez Belediyesi

4- Körfez Kaymakamlık

5- Körfez Diş Hastanesi

6- Tütünçiftlik

7- 95 Evler

8- 44 Evler

9- Derince Geçit

10- Çenesuyu

11- Kuruçeşme SGK

12- İzmit Eğitim Kampüsü

13- Seka Devlet Hastanesi

14- Yenidoğan

15- Batı Terminali

16- Halkevi

17- Yeni Cuma

18- Kocaeli Valiliği

19- Kandıra Sapağı

20- Yahya Kaptan

21- Sabancı Köprülü Kavşağı

22- Köseköy İstasyon

23- Gazoz

24- Çelik Halat

25- Özdilek AVM

KARTEPE’DEN KÖRFEZ İSTİKAMETİNE DOĞRU

1- Özdilek AVM

2- Çelik Halat Fabrikası

3- Gazoz

4- Köseköy İstasyon

5- Sabancı Köprülü Kavşağı

6- Yahya Kaptan

7- Kandıra Sapağı

8- Vilayet

9- Yeni Cuma

10- Halkevi

11- Batı Terminali

12- Yenidoğan

13- Seka Devlet Hastanesi

14- Eğitim Kampüsü

15- Kuruçeşme

16- Çenesuyu

17- Derince Geçit

18- 44 Evler

19- 95 Evler

20- Tütünçiftlik Merkez

21- Körfez Diş Hastanesi

22- Körfez Kaymakamlığı

23- Körfez Belediyesi

24- Yabancı Diller MYO D-100

25- Körfez Tren İstasyonu