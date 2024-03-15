15 Mar 2024 - 18:37- Siyaset G:

MHP'de 3 ismin delegeliği düşürüldü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek 14. Olağan Büyük Kurultayı için MHP Kocaeli Üst Kurul Delegeliğinde üç isim değişti

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MHP'de 3 ismin delegeliği düşürüldü
MHP'de 3 ismin delegeliği düşürüldü
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MHP’ lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde kurultay tarihini açıklamıştı. Bahçeli, “ MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez. MHP Kurultayını 17 Mart'ta yapacak. Kongre takvimimizi ele aldık.  Muradımız   Türkiye ve Türk milletine hizmet etmektir.” ifadelerine kullanmıştı.

MHP'de 3 ismin delegeliği düşürüldü
MHP'de 3 ismin delegeliği düşürüldü
MHP'de 3 ismin delegeliği düşürüldü

3 İSMİN DELEGELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

MHP  Kocaeli'de 14. Olağan Büyük Kurultayı için hazırlıklar başladı. MHP Kocaeli Üst Delegeleri, İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş’ın önderliğinde yarın Ankara’ya gidecek. Bu kapsamda Ankara’ya gidecek üst delegeler belirlenirken listedeki 3 ismin ise değiştiği gözlerden kaçmadı. Buna göre, üst kurul delegelerinden Mustafa Yıldırım, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir Özdemir, Metin Ceylan listelerden çıkarıldı. üç ismin yerine ise yedek listeden Erdem Yılmaz, Aziz Becerikli ve Tufan Aslan eklendi.
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15 Mar 2024 - 18:37 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Kurt - SIRBİSTAN VATANDAŞI yerli ve milli MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın, yaptığı numaraları da okusanız MHP nin neden buhar olduğunu anlarsınız.

https://www.birgun.net/haber/sirbistan-vatandasi-mhp-li-vekil-hizini-alamadi-kendi-paylasimlarini-bile-erisime-engelletti-513956

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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