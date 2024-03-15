MHP'de 3 ismin delegeliği düşürüldü

MHP’ lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde kurultay tarihini açıklamıştı. Bahçeli, “ MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez. MHP Kurultayını 17 Mart'ta yapacak. Kongre takvimimizi ele aldık. Muradımız Türkiye ve Türk milletine hizmet etmektir.” ifadelerine kullanmıştı.

3 İSMİN DELEGELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

MHP Kocaeli'de 14. Olağan Büyük Kurultayı için hazırlıklar başladı. MHP Kocaeli Üst Delegeleri, İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş’ın önderliğinde yarın Ankara’ya gidecek. Bu kapsamda Ankara’ya gidecek üst delegeler belirlenirken listedeki 3 ismin ise değiştiği gözlerden kaçmadı. Buna göre, üst kurul delegelerinden Mustafa Yıldırım, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir Özdemir, Metin Ceylan listelerden çıkarıldı. üç ismin yerine ise yedek listeden Erdem Yılmaz, Aziz Becerikli ve Tufan Aslan eklendi.