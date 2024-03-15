MHP'de 3 ismin delegeliği düşürüldü

MHP’ lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde kurultay tarihini açıklamıştı. Bahçeli, “ MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez. MHP Kurultayını 17 Mart'ta yapacak. Kongre takvimimizi ele aldık. Muradımız Türkiye ve Türk milletine hizmet etmektir.” ifadelerine kullanmıştı.
3 İSMİN DELEGELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ
MHP Kocaeli'de 14. Olağan Büyük Kurultayı için hazırlıklar başladı. MHP Kocaeli Üst Delegeleri, İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş’ın önderliğinde yarın Ankara’ya gidecek. Bu kapsamda Ankara’ya gidecek üst delegeler belirlenirken listedeki 3 ismin ise değiştiği gözlerden kaçmadı. Buna göre, üst kurul delegelerinden Mustafa Yıldırım, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir Özdemir, Metin Ceylan listelerden çıkarıldı. üç ismin yerine ise yedek listeden Erdem Yılmaz, Aziz Becerikli ve Tufan Aslan eklendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kurt - SIRBİSTAN VATANDAŞI yerli ve milli MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın, yaptığı numaraları da okusanız MHP nin neden buhar olduğunu anlarsınız.
https://www.birgun.net/haber/sirbistan-vatandasi-mhp-li-vekil-hizini-alamadi-kendi-paylasimlarini-bile-erisime-engelletti-513956
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.