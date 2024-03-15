Kredi kartı kullanımında yeni rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, banka ve kredi kartı işlem adedi 8 Mart haftasında 324 milyonu geçti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın geleneksel alışveriş haftası olan 29 Aralık haftasındaki rekoru geride bıraktı.

Verilere göre, en yoğun işlem yapılan segment marketler ve alışveriş merkezleri oldu, bu alan 111 milyon işlemle öne çıktı. Harcama tutarlarında da yüksek seviyelerin devam ettiği görülüyor. 8 Mart'ta banka ve kredi kartı harcamaları 251,9 milyar TL'yi buldu. Bir önceki hafta ise kartlı harcamalarda 262,6 milyar TL ile rekor kırılmıştı.

Nakit avansa sınırlama

Kredi kartlarıyla ilgili çalışmalar devam ederken, yerel seçimler öncesinde resmi bir düzenleme gelmeden bankaların kredi kartı sınırlamaları hayata geçmeye başladı. BDDK'nın yetki alanındaki düzenleme hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte, bankaların kredi kartı nakit avans limitlerini kart limitinin yüzde 25'ine kadar sınırladıkları belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, bankaların alışverişlerde kurumların yaptıkları taksitlere "ek taksit" uygulamasına son verdikleri bildirildi. Bazı bankaların, gelecek limit sınırlamalarıyla ilgili önceden yaptıkları limit artışı uygulamasını sürdürmemeleri konusunda sözlü olarak uyarıldığı da belirtildi. Limit artışlarının maaş beyanlarıyla sınırlı olması gerektiği hatırlatılırken, buna uymayan bankalara üstü kapalı uyarılar yapıldığı ifade edildi.

Seçim sonrasında yapılacak yazılı düzenlemeyle birlikte kart harcamalarının kontrol altına alınması için çeşitli seçeneklerin düşünüldüğü ancak henüz net adımların atılmadığı belirtiliyor.