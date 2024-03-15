Kaçak sigara deposuna polis baskını

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik Gölcük ilçesinde çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde içerisinde kaçak ürünlerin bulunduğu depo ve işyerine baskın yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 60 bin adet içi tütün dolu makaron, 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından olayla bağlantısı olan 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişi hakkında emniyette işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.