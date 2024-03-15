Kocaelisporlu Emir, aday kadroya çağrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım'ın 22 Mart Cuma günü özel maçta İstanbul'da Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Ferrara şehrinde İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazar günü saat 23.00'te Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.
2002 ve üstü doğumlu oyunculardan oluşan Ümit Milli Takımımızın İtalya ile oynayacağı karşılaşma, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubundaki altıncı sınavı olacak.
Ümit Millî Takımı'nın Gürcistan ve İtalya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK)
Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Emir Ortakaya ( Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)
Orta Saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir FK), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Livan Burcu (SV Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor A.Ş.)
Forvet: Emircan Gürlük (FC Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.