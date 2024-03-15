11'LER BELLİ OLDU!

GEN\u00c7LERB\u0130RL\u0130\u011e\u0130\n\n\n1.\u00a0OSMAN ERTU\u011eRUL \u00c7ET\u0130N14.\u00a0ELIAS DURMAZ8.\u00a0JAMES EDWARD MANFRED LEA SILIKI12.\u00a0O\u011eUZHAN BERBER15.\u00a0FRANCIS NZABA20.\u00a0ENSAR KEMALO\u011eLU24.\u00a0ALPEREN BABACAN17.\u00a0YAS\u0130N G\u00dcRELER89.\u00a0AMILTON MINERVINO DA SILVA91.\u00a0MEL\u0130H BOSTAN88.\u00a0CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE\u00a0Yedekler13.\u00a0ORKUN \u00d6ZDEM\u0130R23.\u00a0Y\u0130\u011e\u0130T EFE DEM\u0130R45.\u00a0ARDA \u00c7A\u011eAN \u00c7EL\u0130K60.\u00a0\u00d6ZG\u00dcR \u00c7EK33.\u00a0ARDA TEMUR21.\u00a0JAKUP J\u0130MMY DURMAZ94.\u00a0GAETAN LOAMBA LAURA26.\u00a0\u00d6ZG\u00dcR BARAN AKSAKA11.\u00a0HAL\u0130T YILMAZ61.\u00a0OLTAN KARAKULLUK\u00c7U\u00a0Teknik SorumluS\u0130NAN KALO\u011eLU KOCAEL\u0130SPOR1.\u00a0HARUN TEK\u0130N10.\u00a0DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS11.\u00a0ONIL CHRISTIAN KOUAKOU14.\u00a0GIORGI BERIDZE19.\u00a0AT\u0130LA TURAN32.\u00a0MEHMET YILMAZ41.\u00a0JOAO PEDRO RE\u0130S AMARAL44.\u00a0JOSIP VUKOVIC53.\u00a0BURAK \u00d6KS\u00dcZ55.\u00a0YUSUF ABD\u0130O\u011eLU70.\u00a0BARI\u015e ALICI\u00a0Yedekler67.\u00a0MEHMET ENES SARI4.\u00a0EM\u0130R ORTAKAYA5.\u00a0HA\u015e\u0130M ARDA SARMAN7.\u00a0CEM EK\u0130NC\u01308.\u00a0YUSUF C\u0130HAT \u00c7EL\u0130K21.\u00a0BED\u0130RHAN YILDIZ23.\u00a0TUNCER DUHAN AKSU45.\u00a0MESUT CAN TUNALI47.\u00a0RAMIL SHEIDAEV\u00a0Teknik SorumluMUSTAFA G\u00dcRSEL\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n \t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.