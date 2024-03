Merttürk, "Kadınlarımız bu kentte, Kartepe’mizde yaşamaktan gurur duyacaklar"

F. Deniz Karamert/ 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, seçim çalışmaları kapsamında sık sık Kartepeli kadınlarla bir araya geliyor. SKM tarafından hazırlanan çeşitli programlarda Kartepeli kadın hemşerileri ile buluşan Merttürk, Kartepe'ye ve kadınlara yönelik projelerini anlatıyor. Merttürk bu kapsamda bugün Balaban Mahallesi'nde kadın hemşehrileri ile bir araya geldi.Samimi hoş sohbet ortamda gerçekleşen programda, mahalleli kadınlar Kartepe'nin kızına büyük ilgi gösterdi.

"MERTTÜRK KADININ GÜCÜNE VE BİRLİĞİNE VURGU YAPTI"

CHP Kartepe SKM'nin organize ettiği programlar çerçevesinde Balaban Mahallesi'nde kadın hemşehrileri ile buluşan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk'e, CHP Kadın Kolları Kocaeli'den sorumlu MYK Üyesi Nejla Erdem, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Toraman, kadın meclis üyesi adayları Ebru Önal Çetinkaya ve Nalan Nihan Evren de eşlik etti. Bu samimi buluşmada Kartepe'ye ve kadınlara yönelik projelerinden bahseden Merttürk, talep ve önerileri dinledi, notlarını aldı, kendisine yöneltilen soruları da içtenlikle cevapladı. Konuşmasında kadının gücüne ve birliğine vurgu yapan Merttürk, 31 Mart için kadın hemşehrilerinden destek istedi.

MERTTÜRK, "KADINLARIMIZA YÖNELİK ÇOK GÜZEL PROJELERİMİZ VAR"

Bizleri sonsuz hürmet ve samimi sohbetleriyle ağırlayan hemşehrilerimize gösterdikleri nazik ev sahipliklerinden ötürü teşekkür ediyorum diyen CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Kadınlarla çıktığımız bu yolu kadınlarla yürüyecek ve kadınlar için eşit, özgür bir kent için birlikte çalışacağız. Kadınlarımıza yönelik çok güzel projelerimiz var. Planladığımız yatırımlar ve projelerimizle Kartepe'mizde üretimin ve istihdamın artmasını sağlayacağız. Kuracağımız Kadın Kooperatifleri ile birlikte kadınlarımız ilçemizde üretecek, ilçemize değer katacak, ilçemizi güzelleştirecekler. Projelerimizle istihdam alanları da yaratacağız. Çocuklarımız için uygun fiyatlara kreşler açacağız. Ve yine birkaç saatlik işiniz olduğunda çocuklarınızı bırakabileceğiniz küçük mola evleri yapacağız. Gençlerimiz için de istihdam ofisleri oluşturacağız" dedi.

MERTTÜRK, "EKİBİMLE BİRLİKTE YÜZÜNÜZÜ KARA ÇIKARMAYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Her mahallemizi, her sokağımızı, her caddemizi motif motif işleyeceğiz diyerek sözlerine devam eden Merttürk, " Kadınlarımız bu kentte, Kartepe’mizde yaşamaktan gurur duyacaklar. Bizler onlardan aldığımız bu enerji ile yolumuza devam ediyoruz, yorulmadan umutla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım güzel işler yapmamıza vesile olursunuz. Ekibimle birlikte yüzünüzü kara çıkarmayacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Hemşerilerine sevgi ve destekleri için teşekkür eden Merttürk, başlayan Ramazan ayının hayırlı olmasını temenni etti.