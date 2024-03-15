15 Mar 2024 - 20:04 - Gündem

KOCAELİ'DE YARIN HAVA BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de yarın (16.03.2024 Cumartesi) hava Bulutlu, sıcaklık ise 14° olarak tahmin ediliyor