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KOCAELİ'DE YARIN HAVA BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de yarın (16.03.2024 Cumartesi) hava Bulutlu, sıcaklık ise 14° olarak tahmin ediliyor

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KOCAELİ'DE YARIN HAVA BULUTLU mask

KOCAELİ'DE HAVA DURUMU

SaatHava°CHis
00:00Bulutlu
01:00Bulutlu
02:00Bulutlu
03:00Çok Bulutlu
04:00Çok Bulutlu
05:00Çok Bulutlu
06:00Çok Bulutlu
07:00Çok Bulutlu
08:00Çok Bulutlu
09:00Parçalı Bulutlu
10:00Parçalı Bulutlu
11:00Parçalı Bulutlu
12:00Parçalı Bulutlu
13:00Parçalı Bulutlu11°10°
14:00Parçalı Bulutlu11°10°
15:00Parçalı Bulutlu11°10°
16:00Parçalı Bulutlu11°10°
17:00Parçalı Bulutlu10°
18:00Parçalı Bulutlu
19:00Çoğunlukla Güneşli
20:00Açık
21:00Açık
22:00Açık
23:00Açık

15 Mar 2024 - 20:04 - Gündem

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