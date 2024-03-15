Kocaman: "Kartepe’ye çok güzel hizmetler kazandırdık"

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman, yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman, son olarak AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş ile birlikte Suadiye Mahallesi’nde Kartepeli hemşehrileriyle bir araya geldi.

“ÇOK GENÇ BİR İLÇEYİZ”

Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kartepemiz 2009 yılında kuruldu. Daha 16 yaşında olan bir ilçeyiz. Kartepemiz çok genç bir ilçedir. Çok büyük hizmetler yapıyoruz. Allah’a şükürler olsun Kartepe’ye çok güzel hizmetler kazandırdık. Gönlüm çok rahat. Kartepemizin daha iyi yerlere gelmesi için yatırımlara ihtiyacı var” dedi.

“KARTEPE’NİN MERKEZİNİ KURDUK”

“Kartepe 20 yıl sonra muhteşem bir ilçe olacak” diyen Kocaman, “Kartepemizin merkezini kurduk. 35 dönüm Kent Meydanı yaptık. Kocaeli’nin en büyük camisinin yapımı bitmek üzeredir. Bin metrekare kütüphanemizi tamamladık, açılışı yapılacak. Kur’an-ı Kerim kursunun yapımını tamamladık. Suadiye-Çepni Duble yol çalışmasını yeni dönemde yapacağız. Suadiye-Çepni çok amaçlı salonu Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağız” açıklamasında bulundu.