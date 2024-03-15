Vatandaşların ve pazarcı esnafının ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerine devam eden İzmit Belediyesi, semt sakinlerinin ve Pazarcı esnafından gelen taleplere hızla yanıt vererek Alikahya Kapalı Pazar Alanının önemli bir eksiği gideriyor. Özellikle kış şartlarından kaynaklı yaşanan olumsuzlukları önlemek adına İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pazar alanına şeffaf branda yapım çalışmalarına başladı.

BRANDA MONTAJI BAŞLADI

İzmit Belediyesi özellikle kış aylarında yağmur, soğuk ve rüzgardan kaynaklı olumsuzlukların giderilerek, pazar alanının konforunun arttırmayı amaçladı. Üst taşıyıcı çerçeve ve düşey konstrüksiyonların yapımı ve boyama işlerini tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak ölçüsüne göre hazırlanan branda modüllerini sahaya getirerek montajlarına başladı.

PAZARCI ESNAFI KONFORA KAVUŞACAK

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden çalışmada yaklaşık 400 metrekare şeffaf cephe branda hazırlandı. Pazar alanında korunaklı bir ortam sağlanmasının yanı sıra bu şeffaf brandalar sayesinde gün ışığından maksimum faydalanılması da mümkün kılınmış olacak.