Sosyalfest'te üçüncü olan Derinceli kızların yüzleri sansürlendi

Derince Kaymakamı Sayın Mustafa Demirelli Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te Dinin Yaşanmasına Yönelik Sosyal Model Tasarım Yarışması'nda BIN (Beni İyileştiren Nesil) projesiyle Türkiye üçüncüsü olan Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı. Yapılan ziyarette Derince İlçe Eğitim Müdürü Ayhan Erin, Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Beyhan Karabayır, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve proje danışmanı Ayşe Yıldız da hazır bulundu. Öğrencilerden proje hakkında bilgi edinen Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli öğrencileri ve danışman öğretmeni tebrik ederek hediyelerini takdim etti.
KIZLARIN YÜZÜ SANSÜRLÜ PAYLAŞILDI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında ziyaretle ilgili paylaşılan görsellerde kızların yüzünün sansürle kapatılmış olması dikkat çekti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.