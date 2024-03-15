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Sosyalfest'te üçüncü olan Derinceli kızların yüzleri sansürlendi

Sosyalfest'te Türkiye üçüncüsü olan Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli'yi ziyaret etti. Ziyaret fotoğraflarında kızların yüzlerinin sansürlenmesi dikkat çekti

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Sosyalfest'te üçüncü olan Derinceli kızların yüzleri sansürlendi mask

Derince Kaymakamı Sayın Mustafa Demirelli  Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te Dinin Yaşanmasına Yönelik Sosyal Model Tasarım Yarışması'nda BIN (Beni İyileştiren Nesil) projesiyle Türkiye üçüncüsü olan Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı. Yapılan ziyarette Derince İlçe Eğitim Müdürü Ayhan Erin, Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Beyhan Karabayır,  İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve proje danışmanı Ayşe Yıldız da  hazır bulundu. Öğrencilerden proje hakkında bilgi edinen Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli öğrencileri ve danışman öğretmeni tebrik ederek hediyelerini takdim etti.

KIZLARIN YÜZÜ SANSÜRLÜ PAYLAŞILDI 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında ziyaretle ilgili paylaşılan görsellerde kızların yüzünün sansürle kapatılmış olması dikkat çekti. 
# türkiye, ilçe, eğitim, medya, dikkat, proje

15 Mar 2024 - 21:13 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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