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CHP'li Gençtürk İzmit'in köylerine çıkarma yaptı!

CHP İzmit Belediyesi meclis üyesi adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk İzmit'in köylerinde vatandaşlarla buluştu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP'li Gençtürk İzmit'in köylerine çıkarma yaptı! mask
CHP'li Gençtürk İzmit'in köylerine çıkarma yaptı!
CHP'li Gençtürk İzmit'in köylerine çıkarma yaptı!
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Türkiye için tarihi önem taşıyan 31 Mart Yerel seçimlerine 16 gün kaldı. Zaman daraldıkça adayların saha çalışmaları da sıkılaşıyor. Bugün saha çalışmalarına hız veren isimlerden birisi de CHP Meclis Üyesi Adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk oldu. Gençtürk bugün İzmit'in köylerine çıkarma yaparak vatandaşların dertlerini dinlerken vatandaşlara Hürriyet'in vaatlerini anlattı

CHP'li Gençtürk İzmit'in köylerine çıkarma yaptı!
CHP'li Gençtürk İzmit'in köylerine çıkarma yaptı!
CHP'li Gençtürk İzmit'in köylerine çıkarma yaptı!
# türkiye, Meclis, chp, oldu

15 Mar 2024 - 21:19 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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