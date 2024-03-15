Türkiye için tarihi önem taşıyan 31 Mart Yerel seçimlerine 16 gün kaldı. Zaman daraldıkça adayların saha çalışmaları da sıkılaşıyor. Bugün saha çalışmalarına hız veren isimlerden birisi de CHP Meclis Üyesi Adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk oldu. Gençtürk bugün İzmit'in köylerine çıkarma yaparak vatandaşların dertlerini dinlerken vatandaşlara Hürriyet'in vaatlerini anlattı
- Siyaset
CHP'li Gençtürk İzmit'in köylerine çıkarma yaptı!
CHP İzmit Belediyesi meclis üyesi adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk İzmit'in köylerinde vatandaşlarla buluştu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.