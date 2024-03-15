CHP'li Gençtürk İzmit'in köylerine çıkarma yaptı!

Türkiye için tarihi önem taşıyan 31 Mart Yerel seçimlerine 16 gün kaldı. Zaman daraldıkça adayların saha çalışmaları da sıkılaşıyor. Bugün saha çalışmalarına hız veren isimlerden birisi de CHP Meclis Üyesi Adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk oldu. Gençtürk bugün İzmit'in köylerine çıkarma yaparak vatandaşların dertlerini dinlerken vatandaşlara Hürriyet'in vaatlerini anlattı