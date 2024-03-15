15 Mar 2024 - 21:22- Siyaset G:

AKP'Lİ BOZKURT CHP'Lİ KÜÇÜKKAYA'YA YÜKLENDİ!

AKP İzmit Belediye Meclis üyesi adayı Aykut Bozkurt, SMA Tip 1 hastası bebek Eslem Lina için açıklamada bulundu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
AKP'Lİ BOZKURT CHP'Lİ KÜÇÜKKAYA'YA YÜKLENDİ! mask

Meclis üyesi aday Aykut Bozkurt'un; “Eslem Lina yavrumuz için düzenlenen bağış kampanyasını siyaset devşirerek, belediyenin reklamının yapmak için fırsat gören Mehmet Ümit Küçükkaya’yı esefle kınıyoruz. Cumhur İttifakı adayımız Muharrem Tutuş, uzaktan bağlantıyla da programa katılabilme alternatifine sahipken, evladımıza ve ailemize yardım etmek, her daim yanlarında olduğumuzu göstermek adına programa katılmıştır.

"Eslem bebek değil, siyasi ikbaliniz olduğunu da çok açık görmüş olduk"

Yavrumuzun sağlığı söz konusu diyerek oturduğumuz masadan dahi siyaset devşirmek istediğinizi görünce şaşırmadık doğrusu. Kaygınızın Eslem bebek değil, siyasi ikbaliniz olduğunu da çok açık görmüş olduk. Küçükkaya, paylaşımında yaptığı siyasi açlığını süslü cümleleri ile kapatmaya çalışsa da, İzmitli hemşehrilerimizin vicdanına takılmıştır. Tüm bu menfi tutumunuza rağmen, siyasi hesaplar gözetmeksizin evlatlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz.”
# Meclis, aday, cumhur ittifakı

15 Mar 2024 - 21:22 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.526.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL