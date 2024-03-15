Erkan Baş: "1 Nisan'da güzel bir şaka yapacağız"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş, Köşklüçeşme Mahallesi'nde halkla bir araya geldi. Gebze'nin sorunlarının 30 yıldır ciddiye alınmadığını belirten Baş, çözüm önerileri ile partisinin Gebze'de kazanmaya yakın hale geldiğini ifade etti. 1 Nisan'da güzel bir şaka yapacaklarını söyleyen Erkan Baş, makam koltuğunu Gebze'nin kent meydanına getireceklerini ifade etti.

"ETEKLERİ TUTUŞTU"

Erkan Baş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "30 yıldır Gebze’yi yönetenler rahat koltuklarından kalkmadan Gebze’yi yönettiler, Gebze halkını ciddiye almadılar ama şimdi etekleri tutuştu. Çünkü biz Gebze işçi sınıfını birleştirdik. Artık Türkiye İşçi Partisi Gebze’yi kazanmaya geldi. Bunu fark ettiler. Gebze halkı verdikleri vergi ile 30 şehri bile besleyebilecekken burada gençler, kadınlar hayatın bir parçası haline gelemiyor. Kadınlar çalışmak istediklerinde hayatın pahalı olmasından çocuklarını kreşe bırakamıyor. Ve işte bu 30 yılın sonunda ilk defa kazanmaya, Gebze’ye kazandırmaya bu kadar yakın bir hale geldik.

'GEBZE KOLTUKTA OTURUP YÖNETİLMEYECEK'

Diyorlar ki, para bizde, basın bizde, yandaşlar bizde, ama gördüler ki bizim sesimiz yine de duyuluyor. Bu yüzden buradaki herkesten rica ederim, yarın bakkala gittiğinizde, otobüse bindiğinizde, işe gittiğinizde, burada konuştuklarımızı anlatalım. Bunlar bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Bunlar halka diyorlar ki, Filistin için dua edin, ama kendileri İsrail'le ticaret yapıyorlar, bunların bildiği tek yeşil, dolar yeşili. 1 Nisan’da, Gebze’de kimsenin şaka yapmasına gerek kalmayacak, herkesin yüzü gülecek. Çünkü biz hep beraber güzel bir şaka yapacağız. O makam koltuğunu alıp Gebze’nin kent meydanına getireceğiz. Herkes görecek ki, Gebze artık koltukta oturulup yönetilmeyecek.

'GEBZE'Yİ ADIM ADIM GEZİYORUM'

Şimdi diyorlar ki, TİP Genel Başkanı gelmiş, Gebze’de aday olmuş. Huzurları bozuldu, burada çok büyük bir birlik oluştu, Gebze’de işçilerin yönetimine dair çok büyük bir adım atılmış oldu. Diyorlar ki, bunların Gebze’ye dair projeleri yok, ben Gebze’yi adım adım geziyorum, bir sürü kocaman binalar yapmışlar, hepsinin içi bomboş biz onların içini insan sıcaklığıyla dolduracağız. Onların derdi, müteahhitleri zengin etmek. Bizim eve ihtiyacımız var, bizim depremde güvenle oturacağımız bir eve ihtiyacımız var, onlar onu yapmazlar. TİP ne yapacak derlerse onlara söyleyin, TİP herkesin güvenle barınacağı konutlar yapacak, katılımcı bir yönetim kuracak, kadınların iş hayatına daha fazla katılabilmesi için kreşler yapacak, Gebze sınırlarındaki tüm devlet okullarında okuyan öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek dağıtılacak."