Kocaeli'de yarın 8 ilçede elektrikler kesilecek!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|57410
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKINCI
|AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER
|16.03. 2024
|09:00
|15:30
|57624
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BALLAR, CEBECI, CEBECİ, KEFKEN
|12. SK., 128., 13. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 32. SK., 35. SK., 5. SK., 6. SK., ABANT YOLU, AKAY SK., ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA CD., ATA SK., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYIR, BEREN SK., BERİL SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BUSE SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DAR, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MARTI, CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA SK., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EKŞİ SK., ENGIN, ENGIN SK., ENGİN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FAHRİ SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜL SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, ILAYDA SK., İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KANAL SK., KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, LİMAN SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELTEM SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERT SK., MESE, MESUT, MESUT SK., METEHAN, MINE, MINE SK., MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, NEHİR SK., OKAN, OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN, ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PAPATYA SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, SAHİL SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SELVİ SK., SEN, SEN SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEKER SK., ŞENOL SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UGUR, UYGUR, ÜNAL SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YİĞİT SK., YONCA SK., YÜKSEL SK.
|16.03.2024
|09:00
|15:30
|57825
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ATAKENT, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT
|ANADOLU SK., BAYINDIR, BEBEK SK., D-130 KARAYOLU CD., DİRİKAN CD., ELA SK., EMİN KAHYA SK., EVRİM SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BİLGE CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., HACI RECEP ACAR SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HASAN GAZİ CD., HATUNCUK SK., HAZAROĞLU SK., HÜRRIYET CD., İZGİ SK., JÜLİDE SK., KONAKÇI SK., KUŞKONMAZ SK., MELIKE, MİMAR SİNAN CD., NARİFE HANIM SK., OKTAR SK., ÖĞRETMENLER CD., RÜZGARGÜLÜ SK., SEFA, ŞADIRVAN SK., ŞAYAN SK., TANTAOĞLU CD., TAŞLIK SK., TURGUT SK., TÜRK SK., YAVRUKUŞ SK., YENİMAHALLE CD.
|16.03.2024
|13:30
|15:30
|57826
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA SK., ARPALIK CD., AY SK., BALLI BADEM SK, BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CAMİLİ SK., D-130 KARAYOLU, DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA SK., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MASAL SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., SÜMBÜL SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZİYARET SK.
|16.03.2024
|10:00
|13:00
|57955
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BOLU
|UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER
|16.03.2024
|09:00
|17:00
|57959
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, RAHMİYE
|BAŞAKÇI SK., DEMİRCİ SK., ERASLAN SK., İDEAL SK., SAMATYA SK., SÜLEYMANİYE CD.
|16.03.2024
|09:00
|17:00
|57977
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ŞEVKATİYE
|AHLAT CD., BAKIRLIK, BAKIRLIK CD., TOROS SK., ÜZÜLMEZ SK.
|16.03.2024
|09:00
|12:00
|57980
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ŞEVKATİYE
|GÖKDERE SK., GÜLOVA SK., TEMEL SK.
|16.03.2024
|12:00
|17:00
|58031
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK
|4461, AKARCA SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKDENİZ SK., AKIN, AKIN SK., AKTOP SK., AKYÜZ SK., ALPEREN SK., AMBER SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR SK., ANIT, ANIT SK., AŞKIN SK., ATATÜRK CD., ATİK SK., ATMACA SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYBEY, BAHADIR, BAHARİYE SK., BEGEÇ SK., BİLİN SK., BİLLUR SK., BODUR, BODUR SK., BOZKIR SK., BUĞRA SK., BÜŞRA SK., ÇIKMAZ SK., D-100 KARAYOLU CD., DALGIÇ SK., DAMLALI SK., DARICA SK., DICLE, DİCLE CD., DURAL, DURAL SK., EDA, EDA SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS SK., EMİR SK., ESER, ESER SK., EZGI, EZGİ SK, EZGİ SK., FERMAN SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GAZİ YASİN CD., GELINCIK, GENCER SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., GÜRLER SK., GÜVEN, GÜVEN SK, GÜZ, GÜZ SK., HAKAN, HAKAN SK., HANEDAN SK., HAZAL, HAZAL SK., HÜNKAR, İLİM CD., İSTİKLAL SK, KARAGÖZ SK., KARATAS, KARATAŞ SK., KARAYAZI SK., KARTAL SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR CD., KELEBEK, KELEBEK SK., KOZA SK., KÖROĞLU SK., KUMLUK SK., MELODİ SK., MEŞALE SK., MIRALAY, MİHRAP SK., MİRALAY SK., MURAT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., NAMIK KEMAL CD., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ÖZGÜR, ÖZKAN, ÖZKAN SK., PIRLANTA SK., POLAT SK., RAHLE, RAHLE SK., SADIK, SADIK SK., SADRAZAM CD., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARAY SK., SARAYİÇİ SK., SARAYKENT SK., SENER, SERİNCAN SK., SEZER SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., SÜMER SK., ŞAH SK., ŞENER SK., TEPE SK., TOLGA SK., TOPRAK SK., TUNCER SK., TURGUT REIS, ULUBEY, ULUBEY SK., ULUISIK, ULUIŞIK CD., ULUSAL SK., USTA SK., ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YAMAÇ SK., YAMAN, YAMAN SK., YAŞA SK., YATAĞAN SK., YAYLA SK., YAZAR SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YÜCE SK., ZEYBEK SK., ZİYA GÖKALP CD.
|16.03.2024
|09:00
|11:00
|58034
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|DAMLAR, FATİH
|KIZILAĞAÇ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., ŞAL SK., TAT SK., YAZICIOĞLU SK., YEKTA, YEKTA SK.
|16.03.2024
|16:00
|18:00
|58035
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|DAMLAR
|AZAK SK., ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMIS SK., KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REİS CD., YAZMALI SK., ZAHİDE SK., ZİYA PAŞA SK.
|16.03.2024
|13:00
|16:00
|58036
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YAZLIK MERKEZ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLYURT
|AÇIKGÖZ SK., ARDIÇ, ARDIÇ SK., ASLI SK., ASMALI YUVAM SK., AŞİYAN SK., BEHLÜL SK., BEYAZ LALE SK., BIYIK, BIYIK SK., BİZİM SK., BOLLUK SK., ÇALIŞ SK., DAĞ SK., DERMAN SK., DEVRIM, ERBAY, ERBAY SK., ERBERK, ERBERK SK., ERCÜMENT SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GÜMÜŞLÜ SK., HACİZ SK., HALİME SK., HENDEK SK., HÜNKAR SK., ILICA, ILICA CD., İKBAL SK., İLHAM SK., KATİP SK., KINA, KOLEJ CD., KOMUT SK., KOMUTAN, KOMUTAN SK., KORUK SK., KOZ SK., MEHLİKA SK., MELEK OTU SK., MESCİT SK., MİMOZA SK., NACIYE, NACİYE SK., NİSAN SK., NURSEDA SK., ORMAN YOLU CD., ORUÇ SK., ÖZ SK., ÖZGÜLEN SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, RAVZA SK., SARI MIMOZA, SARI MİMOZA SK., SEMEN, SEMEN SK., SESSİZ SK., SEYIT ALI, TAHA SK., TEKNOPARK CD., TERMAL SK., VILAYET, VİLAYET CD., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK, ZEMZEM SK., ZİYA SK., ZÜMRA SK.
|16.03.2024
|11:00
|13:00
|58037
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ
|EKBER SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., HAKI SK., KANIK SK., MANDIRA, MANDIRA SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SÜSEN ÇİÇEĞİ SK., TEPECIK, YENİBAHAR SK., ZEYNO SK.
|16.03.2024
|09:00
|11:00
|58073
|KOCAELİ
|KARTEPE
|UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK
|AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU SK., CİHANGİR SK., KİBAR SK., MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., VURALLAR SK.
|16.03.2024
|09:00
|16:00
|58087
|KOCAELİ
|DARICA
|KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|BEYLİK SK., BULUT, DEVA SK., DİNAMİT SK., DORUKAN SK., FERIDE, FERİDE SK., GÜNNUR SK., HELVACI, HELVACI SK., KADI SK., KURBAN SK., NİL SK., ORHUN SK., RECEP, RECEP SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SOKULLU CD., TUFAN SK.
|16.03.2024
|14:00
|17:00
|58088
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE
|459., 459. SK., 510. SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD.
|16.03.2024
|09:00
|17:00
|58091
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ADEM YAVUZ, AKSE, CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ÖZGÜRLÜK, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM, YENİ
|1., 1. SK., 101., 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 105/1. SK., 105/2 SK., 106. SK., 107. SK., 107/1. SK., 107/2. SK., 108. SK., 109. SK., 109/1. SK., 109/2 SK., 11., 11. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 113/1. SK., 114., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 117/1., 117/1. SK., 118. SK., 119., 119. SK., 12., 12/1. SK., 12/4. SK., 120., 120. SK., 121. SK., 121/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 122. SK., 122/1. SK., 123., 123. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 123/3. SK., 123/4. SK., 123/5. SK., 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 125., 125. SK., 125/1. SK., 126., 126. SK., 127., 127. SK., 128. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 130., 130/1. SK., 130/2., 130/2. SK., 132., 132. SK., 133., 133. SK., 134., 134. SK., 135., 135. SK., 135/1. SK., 136., 136. SK., 137., 137. SK., 138., 138. SK., 139., 139. SK., 14. SK., 140. SK., 141., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 149., 149. SK., 15. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 151., 151. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 16. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6. SK., 170., 170. SK., 172., 173. SK., 18., 18. SK., 19., 19. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 199., 199. SK., 2., 2. SK., 20., 21., 21/1. SK., 22. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 23. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 2321. SK, 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2356. SK., 2357., 2357. SK., 238. SK., 24., 240., 240. SK., 2407. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 248/2., 248/2. SK., 25., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 26., 26. SK., 268. SK., 27. SK., 270. SK., 28., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 30., 30. SK., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31. SK., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 33., 33. SK., 34. SK., 35., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 39. SK., 4., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 410. SK., 410/2. SK., 410/3. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 42., 42. SK., 420. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 43., 43. SK., 43/1. SK., 43/2. SK., 430., 430. SK., 431., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 45. SK., 45/1. SK., 45/2. SK., 45/3. SK., 455/2. SK., 458., 458. SK., 459/1. SK., 46. SK., 46/1., 46/1. SK., 460/2. SK., 47. SK., 470. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/2., 471/2. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 485/1., 49., 49. SK., 49/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 504., 51., 51. SK., 510., 5104. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 541. SK., 542. SK., 545., 545. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 553., 553. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2., 56/2. SK., 561., 57., 57. SK., 57/2. SK., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3., 58/3. SK., 59. SK., 6., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 61. SK., 61/2. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 7. SK., 78., 8. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 9. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., BOSNA, BOSNA CD., ERTUĞRUL GAZİ CD., FIKRI ALTIOKKA, FIKRI ALTIOKKA CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., İSTİKLAL CD., MUALLİM SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., PİRSULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK CD., SEHIT ILHAN KÜÇÜKSOLAK, SELİMPAŞA CD., ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., YILDIRIM BEYAZIT
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|KOCAELİ
|İZMİT
|YAHYAKAPTAN, YENISEHIR, YENİŞEHİR
|ARKAN SK., ATAKAN, BAKİ SK., BEYAZIT SK., DEMİRALAY SK., ELZEM, ERSOY SK., FIRATLI SK., HUZURLU SK., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT DOĞU TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARA ASMA SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., SEVGILI, ŞEHİT ENDER GÜVEN SK., VEFA, VEFA SK.
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|KOCAELİ
|İZMİT
|KARADENİZLİLER, YAHYAKAPTAN, YENISEHIR, YENİŞEHİR
|AGAH SK., ALPASLAN SK., ATEŞ BÖCEĞİ SK., DINAMIK, DÜZEN SK., GÜNEYLI, GÜNEYLİ SK., GÜNGÖREN SK., IZMIT TEM BAGLANTI KANDIRA GISELERI YOLU, İSKEFİYE CD., MANOLYALI SK., NEZİH SK., ÖZYILDIRIM SK., SEVGİLİ SK.
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|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE, ŞEKERPINAR
|457., 501., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 552. SK., 554., 554. SK., 560., 560. SK., 561. SK., ECE SK., İHSAN DEDE CD, MENEKŞE SK., REZENE SK., SÜMBÜL
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|DARICA
|BAYRAMOĞLU
|MEHTAP CD.
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|TAVŞANLI
|10. SK., D-100 KARAYOLU
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|KOCAELİ
|DİLOVASI
|AGAH ATES, AGAH ATEŞ, HACI AKİF
|ÇEŞMİ BÜLBÜL SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAMIŞLI SK., KÜLLÜK CD., LALELİ SK., MENEKŞEM SK., MEŞE SK., RADAR, TURUNÇ, TURUNÇ SK., ZAMBAKLI SK.
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|KIŞLADÜZÜ
|AKASYA CD., ASALET SK., CESUR SK., CEVHER SK., ÇAMLI CD., ETHEM AĞA CD., GELİNCİK SK., HÜSEYIN TETIK, HÜSEYİN TETİK CD., IHLAMUR CD., İSMET İNÖNÜ CD., KARAALİPAŞA CD., KOOPERATİFLER CD.
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Kocaeli'de yarın 8 ilçede elektrikler kesilecek!
SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak
15 Mar 2024 - 22:04 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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