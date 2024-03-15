İZMİT’İN ÇOCUĞU KÖRFEZ’E YETTİ: 2-0

İZMİTLİ MELİH SEVİNÇTEN ÇILGINA DÖNDÜ

Henüz 5. dakikada Melih toplu buluştu, golü attı. Altı pasa kesilen topa Melih dokundu ve kendi kentinin takımını 1-0 geriye düşürdü. 23. dakikada Barış sağdan girdi, altı pasa kesti, Beridze'den önce Oğuz kornere çeldi. 18. dakikada Mehmet'in pasıyla Kouakou sağdan girdi, tam dokunacakken savunma uzaklaştırdı. On dokuzuncu dakikada Kocaelispor penaltı bekledi, hakem devam dedi. Pozisyon penaltıydı. 29. dakikada yüzde yüz gol kaçtı. Barış Alıcı sağdan girdi, altı pasa kesti, Kouakou iki metreden vurdu, son anda savunma ayak koydu. 30. dakikada sarı kart gören Silikİ'nin oyundan atılması gerekiyordu. Aynı dakikada Burak da sarı kart gördü, onunla hareketi kırmızı kartlıktı. Hakem Erkan Özdamar ikisini de es geçti. 34. dakikada Beride yine altı pasa bir pas gönderdi. Kötü gününde olan Kouakou kafayı dokundu ancak çok etkisiz bir vuruştu. 35. dakikada Atilla sarı kart gördü. 42. dakikada yine Kouakou yakın mesafeden kafayı vurdu. Yüzde yüz golluk pozisyonda Kaleci Ertuğrul direkt dibine uzandı, topu kornere çeldi. Ve İzmitli Melih Bostan yine sahneye çıktı. 45 artı 2’de attığı golle ilk devreyi 2-0 aleyhimize kapattı.

2.YARI GENÇLER BOL BOL YATTI

49. dakikada Mehmet Yılmaz Atilla'nın ortasında sağ direk dibinde vurdu, Ertuğrul yüzde yüz golü önledi. Bir dakika sonra Ertuğru yine yüzde yüz golü önledi. 51’ Kocaelispor taraftarları, “Engin dışarı ve Gümüşhane’ye başkan olsana” tezahüratları yaptı. Gençlerbirliği’nde herkes yere yatıp kalkmamaya başladı. 73. Dakikada Kouakou vurdu, Ertuğrul yatarak önledi. 76.dakikada Melih Bostan alkışlarla sahadan çıkarken, herkese ders verdi. Şimdi Play-Off da zorda. Bugün ve yarın oynanacak maçlar, sıralamayı değiştirecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı

5' Kocaelispor, henüz 5.dakikada altı pasa kesilen topa dokunan Melih'in vuruşuyla 1-0 geriye düştü.

12' Barış sağdan girdi altı pasa kesti, Beridze'den önce Oğuz kornere çeldi.

18' Kouakou Mehmet'in pasıyla sağdan girdi tam dokunacakken savunma uzaklaştırdı.

19' Kocaelispor penaltı bekledi hakem devam dedi.

24' Elias Durmaz 20 metreden şutladı Harun bloke etti.

29' Yüzde yüz golü kaçırdık!! Barış Alıcı sağdan girdi, altı pasa kesti, Kouakou iki metreden vurdu, son anda savunma ayak koydu.

31' Siliki yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

32' Burak Öksüz sarı kart gördü

34' Beridze altı pasa gönderdi, Kouakou kafayı dokunsa gol olacaktı, dokunamadı.

35' Atila Turan2ın Amilton'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü

42' Kouakou yakın mesafeden kafayı vurdu, direk dibinden Ertuğrul uzandı yüzde yüz golü önledi.

İlk yarının sonuna en az 2 dakikalık uzatma eklendi

45+2' Melih Bostan kendinin ve takımının 2.golünü atarak takımını 2-0 öne geçirdi

Kocaelispor, İzmitli Melih Bostan'ın 5. ve 45.dakikada attığı gollerle devreyi 2-0 yenik kapadı.

46' KOCAELİSPOR'DAN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN!! VUKOVİC, BARIŞ ALICI VE ATİLA OYUNDAN ALINIRKEN CEM EKİNCİ, YUSUF CİHAT VE DUHAN AKSU OYUNA DAHİL OLDU

49' Mehmet Yılmaz'ın ortasında Duhan direk dibinde vurdu, Ertuğrul yüzde yüz golü önledi. Bir dakika sonra Ertuğrul yine yüzde yüz golü önledi.

51' Kocaelispor taraftarları, “Engin dışarı ve Gümüşhane’ye başkan olsana” tezahüratları yapıyor.

64' Gençlerbirliği iki oyuncu değişkliği yaptı!! Siliki sakatlanarak kenara geldi yerine Yiğit Efe yuna dahil oldu. Elias Durmaz yerine Özgür Çek oyuna dahil oldu.

75' Beridze oyundan alındı, yerine Sheidaev dahil oldu

77' Maçtaki 2 golün sahibi Melih oyundan çıktı, yerine Laura dahil oldu

78' Kouakou'nun yaptığı sert hareket sonrası hakem sarı kartını gösterdi.

84' Nzaba sarı kart gördü

85' Amaral çıktı Mesut Can Tunalı oyuna dahil oldu

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

GENÇLERBİRLİĞİ: 2-KOCAELİSPOR:0

GENÇLERBİRLİĞİ

Ertuğrul Çetin***

Oğuzhan Berber**

Francis Nzaba***

Alperen Babacan**

Yasin Güreler**

Emmanuel Akabueze**

Amilton***

Elias Durmaz**

( DK 65- Yiğit Efe Demir*)

Lea Siliki***

( DK 65- Özgür Çek*)

Ensar Kemaloğlu**

Melih Bostan****

( DK 77- Loamba Laura*)

YEDEKLER

Orkun Özdemir

Halit Yılmaz

Jimmy Durmaz

Baran Aksaka

Arda Temur

Arda Çelik

Oltan Karakullukçu

Loamba Laura

KOCAELİSPOR

Harun Tekin*

Yusuf Abdioğlu*

Burak Öksüz*

Mehmet Yılmaz**

Atila Turan*

( DK 46- Duhan Aksu*)

Joseph Vukovic*

( DK 46- Yusuf Cihat*)

Reis Amaral**

( DK 85- Mesut Can Tunalı ?)

Daniel Candeias**

Giorgi Beridze*

( DK 74- Ramil Şeydayev*)

Barış Alıcı**

( DK 46- Cem Ekinci*)

Christian Kouakou*

YEDEKLER

Mehmet Sarı

Emir Ortakaya

Haşim Arda Sarman

Bedirhan Yıldız

Mesut Can Tunalı

STAT: Eryaman Stadyumu

HAKEMLER: Erkan Özdamar*, Mehmet Şengül**, Harun Güngör**, Ömer Faruk Gültekin

SARI KART: Lea Siliki DK 30,Burak Öksüz DK 32, Atila Turan DK 35, Christian Kouakou DK 79

GOLLER: Melih Bostan (2) DK 5 - 47,