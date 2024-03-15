Kağıtspor, Final'i devirdi: 78-75

Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Önder Yılmaz, Ahmet Kemal Digilli, Samet Biner
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 8, Ja Cori Payne 21, Keith Martin Stone 14, Kevin Kaspar 8, Barboros Bozkurt 6, Hakan Şanlı 11, Berke Baran Akçam, Eren Beyaz 10, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Finalspor: Can Özcan 8, Kerem Aydan 7, Ozan Yılmaz 2, Mustafa Baştürk 14, Talat Alp Altun 4, Ahmet İlker Tun 2, Deshon Taylor 18, Recep Doğrusöz 2, Brendan Medle 16, Hidayet Civan 2
Başantrenör: Berat Gök
1. Periyot: 19-23 (Finalspor lehine)
Devre: 43-42 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 60-58 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.