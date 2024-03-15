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Taraftar Büyükakın ve yönetime ateş püskürdü: Engin varsa oy yok!

Kocaelispor bugün aldığı mağlubiyetle galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Taraftar Büyükakın ve Engin Koynun'a adeta ateş püskürdü

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Taraftar Büyükakın ve yönetime ateş püskürdü: Engin varsa oy yok! mask
Taraftar Büyükakın ve yönetime ateş püskürdü: Engin varsa oy yok!
Taraftar Büyükakın ve yönetime ateş püskürdü: Engin varsa oy yok!
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Son haftalarda aldığı kötü sonuçlara son vermek isteyen Kocaelispor, ligin 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ankara deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Kocaelispor galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

TARAFTAR: ENGİN KOYUN İSTİFA

Maçın ardından Kocaelispor taraftarı yönetime adeta sosyal medyadan ateş püskürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getiren taraftarın öfkesinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da nasibini aldı. Büyükakın'a seslenen taraftar ''Engin varsa Oy Yok'' ve "Engin Koyun istifa" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Taraftar Büyükakın ve yönetime ateş püskürdü: Engin varsa oy yok!
Taraftar Büyükakın ve yönetime ateş püskürdü: Engin varsa oy yok!
Taraftar Büyükakın ve yönetime ateş püskürdü: Engin varsa oy yok!
Taraftar Büyükakın ve yönetime ateş püskürdü: Engin varsa oy yok!
Taraftar Büyükakın ve yönetime ateş püskürdü: Engin varsa oy yok!
Taraftar Büyükakın ve yönetime ateş püskürdü: Engin varsa oy yok!
# Kocaelispor, Ankara, medya, Tahir Büyükakın

15 Mar 2024 - 22:59 - Spor

Mahreç  Cihat Polat

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