Taraftar Büyükakın ve yönetime ateş püskürdü: Engin varsa oy yok!

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlara son vermek isteyen Kocaelispor, ligin 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ankara deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Kocaelispor galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.
TARAFTAR: ENGİN KOYUN İSTİFA
Maçın ardından Kocaelispor taraftarı yönetime adeta sosyal medyadan ateş püskürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getiren taraftarın öfkesinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da nasibini aldı. Büyükakın'a seslenen taraftar ''Engin varsa Oy Yok'' ve "Engin Koyun istifa" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.