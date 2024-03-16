HODRİ MEYDAN'DAN ENGİN KOYUN'A İSTİFA ÇAĞRISI!

Hodri Meydan'ın açıklamasına göre,

"Seni bu şehirde, Kocaelispor başkanlık makamında hiç kimse istemiyor. En son yapılan kongrede, yeniden başkanlığa seçildiğin gün de dahil olmak üzere hiç bir zaman bu taraftar seni Kocaelispor başkanlık makamına yakıştıramadı. Şehre döner dönmez, ilk işin başkanlık görevini bırakmak olsun. Artık bu taraftarı başka şeylere zorlama. İstifa da bir hizmettir. Son hizmetini yap, hesabı öde ve koltuğu acilen bırak."