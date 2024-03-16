Hafta içi yapılacak olan yönetim kurulunda kararın alınması bekleniyor.
- Spor
ENGİN KOYUN İSTİFA MI EDİYOR?
Temsilcimiz Kocaelispor art arda alınan puan kayıpları sonrası dün akşam oynadığı Gençlerbirliği maçı sonrası istifa sesleri yükseldi. Bunun üzerine Başkan Koyun'un istifa edeceği söylendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.