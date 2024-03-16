Son Dakika: Engin Koyun istifa kararı aldı

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından istifa kararı aldı. Kurmaylarına istifa edeceğini söyleyen Engin Koyun’un, kararını basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor. İstifasını açıklayacak olan Koyun’un yerine, sezon sonuna kadar başkan vekili Recep Durul’un geçmesi bekleniyor.