Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından istifa kararı aldı. Kurmaylarına istifa edeceğini söyleyen Engin Koyun’un, kararını basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor. İstifasını açıklayacak olan Koyun’un yerine, sezon sonuna kadar başkan vekili Recep Durul’un geçmesi bekleniyor.
16 Mar 2024 - 01:31- Spor Güncelleme:
Son Dakika: Engin Koyun istifa kararı aldı
Temsilcimiz Kocaelispor art arda alınan puan kayıpları sonrası dün akşam oynadığı Gençlerbirliği maçı sonrası istifa sesleri yükseldi. Artık kendisi de bir hayli yorulan Başkan Koyun'un istifa edeceği öğrenildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.