16 Mar 2024 - 01:31- Spor G:

Son Dakika: Engin Koyun istifa kararı aldı

Temsilcimiz Kocaelispor art arda alınan puan kayıpları sonrası dün akşam oynadığı Gençlerbirliği maçı sonrası istifa sesleri yükseldi. Artık kendisi de bir hayli yorulan Başkan Koyun'un istifa edeceği öğrenildi

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Son Dakika: Engin Koyun istifa kararı aldı mask

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından istifa kararı aldı. Kurmaylarına istifa edeceğini söyleyen Engin Koyun’un, kararını basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor. İstifasını açıklayacak olan Koyun’un yerine, sezon sonuna kadar başkan vekili Recep Durul’un geçmesi bekleniyor.  
# Kocaelispor

16 Mar 2024 - 01:31 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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