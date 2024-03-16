Gergerlioğlu “1 Nisan sabahı DEM’li çayımızı Dilovası Belediyesinde içeceğiz”

Dilovası halkı bu sefer kararını net bir şekilde verdi

Dilovası sokaklarının coşkulu olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Kaç seçimdir ya kıl payı ile kaçırdık ya da sandık başındaki oylardan sonra masa başında bir şeyler çevirip kendi lehlerine çevirdiler ama bu sefer halkın kararını durduramazlar! Bunu çok iyi biliyoruz, Başkan Adaylarımız da söylüyor; Dilovası halkı bu sefer kararını net bir şekilde verdi ve 31 Mart sonrası 1 Nisan’da Dilovası’nda DEM Parti’nin bayramını yapmaya hazırız. Dilovası’ndaki tüm demokrat insanlara soruyorum AK Parti MHP faşist, Cumhur Zulüm İttifakı’na oy verilir mi? Diye. Herkes hayır cevabını veriyor. Verilmez tabi!” ifadelerini kullandı.

Kürtçeyi yasaklayan zihniyete Dilovası’ndan oy yok

Mecliste Kürt milletvekilleri Kürtçe konuşmaya başladığında hemen seslerinin kesildiğini belirten Gergerlioğlu, “Başkan niye sesimi kesiyorsun dediğimizde “Kürtçe konuşamazsın.” diyorlar. Mikrofonu kesiyorlar! “Bu benim anadilim, annemin dili bu!” Başkan diyor ki: “Bu Devletin emridir keserim senin dilini.” diyor. Böyle bir Devlet emri mi olur Allah aşkına! Nasıl böyle bir emir olabilir? O kadar kafayı yemişler ki Kürtçe konuşulmaması için tüm Meclis seferber olmuş! Tüm tertibatlar hazır. Bir Kürt milletvekili kürsüye çıkıyor, tüm memurlar hazır “Kürtçe kelime duyunca keselim.” Güler misin ağlar mısın? Halleri bu! Arkadaşlarımız çıkıyor Kürtçe konuşuyor hemen kesiliyor! Diyoruz ki: “Tamam bir sıkıntı var.” Süryani arkadaş çıkıyor, Süryanice konuşuyor hemen kesiliyor. Arapça konuşan arkadaşımız çıkıyor hemen kesiliyor. Bir arkadaşımız dedi ki: “Özbekçe konuşalım bakalım yine kesecekler mi?” yine kesti adamlar kafayı yemişler! “Yeter ki ben ne emrettiysem öyle konuşacaksın.” Bu kadar hastalıklı bir zihniyet! Böylesi faşist bir anlayışa Dilovası halkı oy verebilir mi ya?” Kürtçe konserler AK Parti tarafından yasaklandı. “Dilovası halkına soruyorum; Derince’de Şarkıcı Aynur’un konseri yasaklanmadı mı? Dilovası’nda sırf Kürtçe diye bir tiyatro eseri Cervantes’in eseri yasaklanmadı mı? Her dilden tiyatroyu serbest bırakıyor, Kürtçe olursa dur! E peki o zaman biz de sana 31 Mart’ta dur deriz arkadaş!” şeklinde konuştu.

İktidarı ve muhalefeti ile hastalıklı bir zihniyet var karşımızda!

CHP’nin de AK Partiden geri kalmadığını vurgulayan Gergerlioğlu, “Geçtiğimiz günlerde Afyon Milletvekili aynı zamanda Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal çıkmış kürsüden diyor ki: “ Burada belediyeyi kazandığım taktirde belediyeye DEM Partililer girmeyecek.” İktidarı ve muhalefeti ile hastalıklı bir zihniyet var karşımızda! Biz oylarımızı bunlara verebilir miyiz arkadaşlar? Mümkün mü? DEM Partilileri almayacağım dediğinde kendi partisinden bile birçok yetkili ne dedi biliyor musunuz? “Kardeşim lütfen bu partide işin yok. Sen DEM Partilileri belediyeye almak istemiyorsun ama senin kuyun kazılıyor. Sen başına iş alıyorsun.” diyorlar! Aziz mübarek günlerdeyiz ya! Bu kadar basit şeyleri bize anlattırmasınlar!” ifadelerini kullandı.

Allah’ın Ayetine karşı gelmeyin

Mübarek günlere girdiğimizi vurgulayan Gergerlioğlu, “Allah-u Teala Kuran-ı Kerim’de Rum Suresi 22. Ayet diyor ki: “Sizlerin dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olması benim varlığımın ve birliğimin bir işaretidir.” Güya Müslüman bunlar! Güya din iman diyorlar! Ya Allah’ın kitabındakine en başta isyan eden sen değil misin ey AK Parti MHP CHP İttifakları! Nedir bahaneniz? Yarın öbür gün kapınıza gelecekler! Din, iman, Ramazan diyecekler siz de onlara bu ayeti hatırlatın! Allah’ın ayetine en başta isyan ediyorlar! Bir insanın anadilini ayaklar altına almak engellemek mikrofununu kesmek ne demek? Hangi çağda yaşıyorsunuz? Siz kimsiniz? Meclis Başkanlarına da söylüyorum; hiçbiri birbirinden farklı değil ki! MHP’nin Başkanvekili yapıyor ardından AK Parti Başkanvekili bunu yapıyor! Hepsi bunu yapıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar ve ben onurunuza, şerefinize, dilinize sahip çıkın diyorum. Dilovası halkı bu sefer yanlış bir karar vermesin doğru bir karar ile hakkaniyete ve gerçekten doğru bir yönetime oyunu versin.” şeklinde konuştu.

Dilovası Devlet Hastanesi sağlık ocağına dönmüş

Dilovası Belediye Eş Başkan Adaylarının çok güzel projeler açıkladıklarını belirten Gergerlioğlu, “Kocaeli Büyükşehir ve Dilovası için gayet güzel projeler açıklandı. Şimdi biz Dilovası’nı yakından takip ediyoruz! Bakın yukarıda Dilovası Devlet Hastanesi var. Kaç aydır durumunu takip ediyorum! Dilovası halkı doğru düzgün bir sağlık hizmeti almıyor! Yıllardır sağlık ocağına çevirdiler hastaneyi! Başhekim bey ile de konuştum, hekimim anlarım bu işten. Uzman hekimden kimler var dedik! Aylardır bu konuyu Sağlık Bakanı’na gündeme getiriyorum, Meclis Sağlık, Aile, Çalışma Komisyonu üyesiyim nedir bu hastanenin hali? Kadın doğum uzmanı var mı? Hala yok! Koca Dilovası halkı on binlerce insan var, binlerce çocuk doğuyor Dilovası Devlet Hastanesi’nde kadın doğum uzmanı yok. Daha ne utanmadan gelip Dilovası halkından oy isteyebiliyorsun? En temel branşlar bunlar! Kulak Burun Boğaz yok! Doğru düzgün yatan hasta var mı? Yok! Çünkü doğru düzgün doktor yok! Doktor olmayınca hasta nasıl yatsın? Hal bu arkadaşlar! Hastaneyi sağlık ocağına çevirmiş durumdalar! Biz bunları yakından takip ediyoruz, Dilovası Devlet Hastanesi’nin durumunu Sağlık Bakanı’nın yüzüne söyledim cevap veremedi!” şeklinde konuştu.

Karma geri dönüşüm tesisi Dilovası’nı daha fazla kirletecek

Dilovası’nın tüm çevre sorunlarını yakından takip ettiğini aktaran Gergerlioğlu, “Yıllardır Mecliste bunları hep gündeme getiriyoruz. Mahallenizin çok önemli sorunu; Kömürcüler OSB Dilovası’ndaki hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden birisi! Yıllardır kaldırın dedik ne oldu? Kömürcüler OSB’yi kaldırıyoruz Karma Geri Dönüşüm getiriyoruz! Daha kötüsü! Hani fakire fukaraya ev dağıtacağım diyorlardı! Ne oldu? Hep rant! Birilerinden bir şey almış yaptığı bu! Karma geri dönüşüm daha da Dilovası’nı kirletecek işlere imza atıyorlar.” dedi.

Biz Dilovası Belediye Başkanını eleştirince karşı geliyorlardı, kendileri aday göstermedi!

Fatih Mahallesi’nde büyük bir tehlikenin olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Yılport’un tanklarını evlerin dibinde. Mevzuat var! Diyor ki: “Kimyasal tanklar yerleşim yerine yakın olmayacak.” Orada görüyorsunuz 10 metre yanında ev var! Buna nasıl izin verdin kardeşim? Buna izin verip üstüne bir de gelip Dilovası halkından utanmadan oy istiyorsun öyle mi? Yazıklar olsun! Kaç yıldır yaptıklarını biliyoruz. Belediye Başkanı kötü bir yönetim sergiledi! Biz yıllarca bunu söyledik, AK Parti’liler itiraz etti! Sonunda kendileri de kabul etti, Başkan beyi kendileri bile aday göstermedi! Halleri bu! Ya Başkan Bey gitti ama belediye binasını da aldı götürdü! Belediye binası da yok! El insaf ya! Bu kadarını da görmedik! Dünya tarihinde yolsuzluk usulsüzlük işleri olur da belediye binasınıda kendiyle beraber götüreni görmemiştik. Maşallah!” Dilovası’nın durumunu yakından takip ediyoruz defalarca gündeme getiriyoruz o kadar kötü belediyecilik iş bilmezlik sergiliyorlar ki! Dilovası’nda yaşayan herkes bilir, Dilovası’na bir giriş yapmışlar karman karışık. Hangi yol nereye gidiyor belli değil. Doğru düzgün bir giriş yapın, o da yok! Nasıl bir mimarlık harikası sergilemişler insan inanamıyor! Yok mu işi bilen?” şeklinde konuştu.

Dilovası’ndaki sorunların çözümünde baskı gücü olduk

Güçlü ve haklı olduklarını söyleyen Gergerlioğlu, “Meseleleri biliyoruz, biz Mecliste gündeme getiriyoruz ve arkadaşlarımız sahada gündeme getiriyor. Dilovası’nın en ufak sorununda bile buradaydık. Aylarca yapılmayan yollar olduğunda gittik hangi zaman dilimi olursa olsun halkın hakkını hukukunu sorgulardık ve işleri hızlandırmaya çalıştılar. Önemli bir baskı gücü olduk. Şimdi biz diyoruz ki; bu belediyeyi partimiz yönetmelidir! Çok yakınız ve başarabiliriz. Buna son 20 gün kala hepimiz inanıyoruz. Hepimiz inanıyorsak başarabiliriz.” dedi.