Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 16 Mart Cumartesi günü Kocaeli'de hava sıcaklığı ne kadar olacak? Meteoroloji'nin verilerine göre bugün Kocaeli'de hava puslu olacak. Hava sıcaklığı ise en düşük 5 en yüksek 15 dereceye ulaşacak. İşte güncel hava durumu: