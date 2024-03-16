AKP’lilerin yönettiği vakfa para akacak!

MUÇEV, Muğla’ya Hizmet Vakfı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı’nın ortak kuruluşu. Muğlalılar’ın ve çevrecilerin defalarca tepkisini çeken bir şirket. Nedeni ise Ege ve Akdeniz’de bulunan çok sayıda koyun ihalesiz şekilde bu şirkete verilmesi. MUÇEV şimdi de kendi bünyesinde bulunan üç koydaki işletmeleri kiralayacak. Bakanlık duyuru sayfasından paylaşılan bilgilere göre Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde bulunan üç koy 5 yıllığına üçüncü kişi ve şirketlere verilecek.

Kiralanacak o yerler

İşte işletme hakkı kiralanacak üç koy hakkındaki alan ve kiralama bilgileri:

Muğla-Bodrum-Bitez’deki 3. derece doğal sit alanı: 1.235.14 m2’lik alan - 1 milyon TL + KDV.

Muğla-Dalyan-İztuzu’ndaki özel çevre koruma bölgesi: 46.371,54 m2’lik alan - 10 milyon 400 bin TL + KDV.

Muğla-Marmaris-Kızkumu’ndaki nitelikli doğal koruma alanı: 2.609,63 m2’lik alan - 1 milyon 650 bin TL + KDV

Bu yerler için 22 Mart’ta yarışma usulü teklifle alınacak ve tüm bu alanlar üçüncü kişilere, şirketlere devredilecek. Şirketin kasasına bu kiralamalardan 13 milyon TL’nin üzerinde para girecek.

Danıştay daha önce MUÇEV’in kıyı ve koylardaki kiralamalarına “dur” demiş, ilgili yönetmelikteki maddeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Fakat bu karar da şirketi durdurmadı, kiralamalar devam etti. MUÇEV aleyhine açılmış çok sayıda dava ve soruşturma da mevcut. Özellikle Muğla Çevre Platformu bu alanda karşı şikayetlerde bulunuyor. Şirketin yönetim kurulunda çok sayıda AKP’li isim yer alıyor. AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Eski Kayseri Milletvekili İsmail Tamer onlardan biri. Muğla Ula Kaymakamı Rıdvan Doğan, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan ve bakanlık yetkilileri de şirketin yönetim kurulunda. Eski Cumhurbaşkanı Danışmanı Esengül Civelek ve AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar da şirketin eski yöneticilerinden.

Kaynak: SÖZCÜ