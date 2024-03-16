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İranlı bahis baronu milyonları Türkiye'de aklamış

İran'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütünün elebaşı Sait Emiri, İzmir'de yakalandı. Kartel-6 operasyonunda gözaltına alınan Emiri'nin suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalıştığı belirtildi. 15 şirket, 9 şirket ortaklığı, 10 araç ve binlerce dolara el konuldu.

İranlı bahis baronu milyonları Türkiye'de aklamış mask

İran'da yasa dışı şekilde bahis oynatan organize suç örgütünün lideri Sait Emiri, İzmir'de düzenlenen Kartel-6 operasyonunda gözaltına alındı. Yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir’de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı.

ALTI KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İran’da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan Sait Emiri, düzenlenen Kartel-6 operasyonuyla İzmir’de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu dört kişi tutuklandı, altı kişiye ise adli kontrol kararı verildi" açıklaması yaptı.

15 ŞİRKET, 17 TAŞINMAZ, 10 OTOMOBİL...

Operasyonlar sonucu; 120 bin dolar, 80 bin Euro, 500 bin dolar değerinde 9 adet lüks saat ve 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket şirket ortaklık payına el konuldu.

Kaynak: SÖZCÜ

# tespit

16 Mar 2024 - 08:59 - Asayiş

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Yorumlar

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Cemal - Güzel ülkemizin haline bak . Yerli , yabancı mafyadan , kara para aklamacıdan , bahisçiden , uyuşturucu satıcısından , rüşvetçisinden , fuhuşçusundan , silah kaçakçısından geçilmiyor ortalık . Bunlar bu ülkede bu işleri başlayıp , büyütürken bu işin sorumluları maaşları alıp yan gelip yatıyorlarmıydı ??? Şimdiki iç işleri bakanı bayağı bir şeyler yapmak istiyor ama nr kadarına müsade var görücez

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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