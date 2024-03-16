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İş yerinde yanarak can verdi

Başiskele ilçesinde iş yerinde çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs, yanarak hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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İş yerinde yanarak can verdi
İş yerinde yanarak can verdi
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Yangın, sabah saatlerinde Başiskele ilçesi Sanayi Sitesinde bulunan makine imalat, tamirat ve bakımı yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik ısıtıcısından dolayı iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken, dükkanda kalan yabancı uyruklu işçinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ceset morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı
# acil, sağlık, Başiskele

16 Mar 2024 - 09:03 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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