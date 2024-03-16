Zafer Mutlu seçim çalışmalarına devam ediyor

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, dün cuma namazı çıkışı Başiskele'de vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan nedeniyle gündüz programlarını esnaf ziyareti ve sokak gezilerine ayıran başkan adayı Mutlu, her kesimden ilgi görmenin mutluluğunu yaşıyor. Karşılaştığı herkesle sohbet etmeyi ihmal etmeyen, varsa bir derdi dinleyip yüreğine dokunuyor.

‘HERKESİN YÖNETİMİ OLACAĞIZ’

Mutlu vatandaşlar yaptığı sohbetglerde, "Artık seçime sayılı günler kaldı. Şu mübarek günlerde, beklentiye biz cevap verdiysek ne mutlu bizlere. Başiskele büyük bir ilçe ve yaşayanların profili tam bir mozaik. Halkımız adamcılıktan, bölünmekten, ayrıştırılmaktan bıktı. A partisi B partisi fark etmiyor. Biz herkesin yönetimi olacağız. Başiskeleli artık bu günleri görecek" şeklinde konuştu.