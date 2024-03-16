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İzmit Belediyesi personel alacak!

İzmit Belediyesi, İŞKUR üzerinden işçi alımı yapacağını duyurdu

Aygün Baş
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İzmit Belediyesi personel alacak! mask

İzmit Belediyesi İŞKUR aracılığı ile 50 beden işçisi alımı yapacağını açıkladı. İzmit Belediyesi’nin işçi alım ilanına göre, belediye bünyesinde görevlendirmek üzere daimi 50 işçi alımı yapılacak. Başvurular, 17 Mart tarihinde sona erecek. Başvurular kariver.izmit.bel.tr sayfasından yapılacak.
# işçi, İzmit belediyesi

16 Mar 2024 - 09:33 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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