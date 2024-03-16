Alikahya Kapalı Pazar alanı şeffaf brandalar ile korunaklı hale getiriliyor

İzmit Belediyesi, semt sakinlerinin ve pazarcı esnafından gelen taleplere hızla yanıt veriyor. Özellikle kış şartlarından kaynaklı yaşanan olumsuzlukları önlemek adına İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Kapalı Pazar alanını şeffaf brandada ile korunaklı hale getiriyor. İzmit Belediyesi özellikle kış aylarında yağmur, soğuk ve rüzgardan kaynaklı olumsuzlukların giderilerek, pazar alanının konforunun arttırmayı amaçladı. Üst taşıyıcı çerçeve, düşey konstrüksiyonların yapımı ve boyama işlerini tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak ölçüsüne göre hazırlanan branda modüllerini sahaya getirerek montajlarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden çalışmada yaklaşık 400 metrekare şeffaf cephe branda hazırlandı. Pazar alanında korunaklı ortam sağlanmasının yanı sıra bu şeffaf brandalar sayesinde gün ışığından maksimum faydalanılması da sağlanacak.