İzmit Belediyesi, iftar sofrasını bu yıl da muhtarlarla paylaştı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te görev yapan mahalle muhtarlarını iftar programında ağırladı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programına ilgi büyük oldu. İftar programına CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Alparslan Seymen, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Derya Uluç, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, muhtarlar ve aileleri katıldı.



HÜRRİYET, “BİR GELENEK OLDU”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Rabbim bu sene de aynı iftar sofrasını paylaşmayı nasip etti. Bu bizim için bir gelenek oldu. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun inşallah. Gönlünüzde, duanızda, hayalinizde ne varsa Rabbim onları nasip etsin. Milletimizin evine huzur ve bereket diliyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun, bayramlara erişmek nasip olsun.



“HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Yeniden aday olan muhtar arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Aday olmayan, burada görevini noktalayan değerli muhtarlarımdan Allah razı olsun. Verdiğiniz hizmetler, gösterdiğiniz dayanışma nedeniyle kent adına teşekkür ediyorum. Emek verdiniz, hayatınızdan fedakârlık yaparak vatandaşın mutluluğunu için koşturdunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Devam edecek muhtarlarımın da hizmetleri daim olsun.



“HER AKŞAM HALK SOFRALARI KURUYORUZ”

Her akşam farklı bölgelerde halk sofraları kuruyoruz. Gün boyu mutfaklarımızda çalışan arkadaşlarımız büyük emek veriyorlar. Bu sene düzenli bir şekilde her akşam Anıtpark’ta mobil aşevimiz ile iftar veriyoruz. Bu sene aşımızı, soframızı büyüttük. Daha fazla vatandaşımızla iftar sofralarında buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

YILDIZLI, “MUHTARLAR ÇOK KIYMETLİ”

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, “Mübarek Ramazan ayında sevgili Başkanımız kitleleri bir araya getiriyor. Muhtarlar bizler için çok kıymetli. Mahalleleri en iyi bilen sizlersiniz. Bizim kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. Her zaman irtibat halinde olmaya devam edeceğiz. Görevine devam edecek olan muhtarlara başarılar diliyorum. Bırakacak olan muhtarlarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

KANKO, “MAHALLEYİ EN İYİ MUHTAR BİLİR”

oruçların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Biz muhtarlara çok özen ve önem veriyoruz. Çünkü devletin ilk temsiliyeti muhtardan başlıyor. Bir mahallede devletin ilk kapısı muhtarlıktır. Muhtarlık mahallenin babası gibidir. Mahalleyi en iyi o bilir. Fatma Başkanımız da bizleri bir araya getirdi. Kendisi çok güzel projeler gerçekleştiriyor. İzmit Unutmaz diyerek yola devam ediyor. Bu anlamlı akşam için Başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.