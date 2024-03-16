Kamil Şirin "İzmit için yola çıktık"

İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, seçim çalışmaları kapsamında İzmit’in farklı bölgelerinde aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, İl ve İlçe Yöneticileriyle birlikte İzmit Çarşı’da bulunan iş merkezlerini ziyaret etti. Bu ziyaretlerde, işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelerek onların beklenti ve taleplerini dinledi. Ayrıca, projelerini anlatarak İzmit’in geleceği için yapmayı planladığı çalışmaları paylaştı. Kamil Şirin, Çarşı Merkez’deki ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, “İzmit’imizin kalbindeyiz! Bugün İl ve İlçe Yöneticilerimizle birlikte Çarşı’da bulunan iş merkezlerini ziyaret ettik ve değerli hemşehrilerimizle buluştuk. Bu ziyaretler, vatandaşlarımızın doğrudan görüşlerini almamızı sağladı. Onların beklenti ve taleplerini dinledik, projelerimizi paylaştık ve İzmit’imizin daha yaşanabilir bir şehir olması için yapılması gerekenleri istişare ettik. Sizlerin desteğiyle, İzmit’e daha iyi bir gelecek inşa etmek için yola çıktık. İnanıyoruz ki, İzmit en iyisini hak ediyor ve bu hedefe birlikte ulaşacağız.” şeklinde konuştu.