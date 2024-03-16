Otomotiv devi yüzbinlerce aracını geri çağırdı

BMW, yaklaşık 800 bin aracını geri çağırdı. Bu büyük geri çağırma, otomobillere takılan hatalı radyatörlerin yangın riski taşıması nedeniyle yapıldı. Ancak ilginç bir nokta var.

Ayrıca BMW'nin radyatörlerdeki hatadan 2018'den beri haberdar olduğu, ancak buna rağmen yeni üretilen araçlara da aynı radyatörleri taktığı iddia ediliyor.

Uzmanlar, hatalı radyatörlere bağlı olası yangınların nasıl oluşabileceğini açıkladı. Soğutucu glikol, etkilenen araçlarda sızıntı yapan egzoz gazı devridaim soğutucularından sızabilir. Kurum birikintileri ve yüksek ısı ile birlikte glikol karışımı tutuşabilir ve en kötü durumda tüm otomobil alev alabilir.

Bu geri çağırma, BMW’nin dizel modellerini etkiliyor ve toplamda 798 bin 930 araç atölyeye girecek. Ayrıca, 2021 ve 2022 yıllarında üretilen modeller de kampanyaya dahil edilmiş durumda. Bu da neredeyse tüm model yelpazesini kapsadığı anlamına geliyor.

BMW’ye göre, 1 ila 7 serisi dizellerin yanı sıra X1, X3, X4, X5 ve X6 ve 2010 ila 2022 model yılları etkilenebilir.