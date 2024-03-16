CHP’den AKP’li Tutuş’a borçlu belediye göndermesi!

Ülkemizin 100. yılı ve derinleşen ekonomik kriz sebebiyle tarihi 31 Mart yerel seçimlerine 15 gün kaldı. Seçime kısa süre kalırken adaylar arasındaki rekabette kızışarak devam ediyor. Bugün CHP tarafından hazırlanan bir videoda AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e yönelik iddialarına yanıt verildi. Birçok partlilinin sosyal medya hesabında paylaştığı video’da Tutuş'un İzmit Belediyesi’nin borçlarına ilişkin yaptığı açıklamanın yalan olduğu ifade edilirken ve iddialara yanıt verildi.

HÜRRİYET GÖRE VE GELDİĞİNDE BORCUN BÜTÇEYE ORANI YÜZDE 80’Dİ

Video’da CHP “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2019'da göreve geldiğinde Belediyenin borcunun bütçeye olan oranı %80’di. 2024’te ise borcunun bütçeye olan oranı %44’e düştü.

AKP VE MHP 350 MİLYON LİRA ZARAR SOKTU!

İzmit Belediyesi’nin tüm hizmet araçlarını satın alırken geciktiren AKP ve MHP’li meclis üyeleri yüzünden belediyemiz tamı tamına 350 milyon zarara sokuldu! Üstelik, AKP’lilerin eleştirilen borç miktarının içinde, belediyemize değer katan ve kredi ödemeleri bir yıl içinde sona erecek 300 hizmet aracı da bulunuyor!

BOŞ VE ASILSIZ YAYGARA

Yani, sürekli olarak İzmit Belediyesinin borcundan bahsedenlerle ki bunun kim olduğunu herkes biliyor belediyeyi bu durumda göstermeye çalışanlar aynı kişiler. Bu durumlar ışığında, AKP'nin eleştirilerinin boş ve asılsız yaygaradan ibaret olduğunu daha iyi görüyoruz.”ifadeleri kullanıldı.