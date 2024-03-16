CHP’den AKP’li Tutuş’a borçlu belediye göndermesi!

Ülkemizin 100. yılı ve derinleşen ekonomik kriz sebebiyle tarihi 31 Mart yerel seçimlerine 15 gün kaldı. Seçime kısa süre kalırken adaylar arasındaki rekabette kızışarak devam ediyor. Bugün CHP tarafından hazırlanan bir videoda AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e yönelik iddialarına yanıt verildi. Birçok partlilinin sosyal medya hesabında paylaştığı video’da Tutuş'un İzmit Belediyesi’nin borçlarına ilişkin yaptığı açıklamanın yalan olduğu ifade edilirken ve iddialara yanıt verildi.
HÜRRİYET GÖRE VE GELDİĞİNDE BORCUN BÜTÇEYE ORANI YÜZDE 80’Dİ
Video’da CHP “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2019'da göreve geldiğinde Belediyenin borcunun bütçeye olan oranı %80’di. 2024’te ise borcunun bütçeye olan oranı %44’e düştü.
AKP VE MHP 350 MİLYON LİRA ZARAR SOKTU!
İzmit Belediyesi’nin tüm hizmet araçlarını satın alırken geciktiren AKP ve MHP’li meclis üyeleri yüzünden belediyemiz tamı tamına 350 milyon zarara sokuldu! Üstelik, AKP’lilerin eleştirilen borç miktarının içinde, belediyemize değer katan ve kredi ödemeleri bir yıl içinde sona erecek 300 hizmet aracı da bulunuyor!
BOŞ VE ASILSIZ YAYGARA
Yani, sürekli olarak İzmit Belediyesinin borcundan bahsedenlerle ki bunun kim olduğunu herkes biliyor belediyeyi bu durumda göstermeye çalışanlar aynı kişiler. Bu durumlar ışığında, AKP'nin eleştirilerinin boş ve asılsız yaygaradan ibaret olduğunu daha iyi görüyoruz.”ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kurt - reklamları seyrettiniz iyi seyirler dileriz :D:D
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.