31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 2 hafta kala siyasi partilerin saha çalışmaları da hızlandı. Yerel seçim startının verildiğini günden bu yana sahada aktif olarak rol alan CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Av. Merve Tüysüz çalışmalarını etkin bir şekilde yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde saha çalışmaları kapsamında İzmit’in Veli Ahmet, Hacı Hızır, Hacı Hasan, Kemalpaşa ve Tepecik Mahallelerine ziyaretlerde bulunan Tüysüz burada vatandaşların dertlerinin dinlerken Hürriyet’in vaatlerini de anlattı. Vatandaşlardan destek istedi.
- Siyaset
CHP’li Tüysüz İzmit’in mahallerine çıkartma yaptı
CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Av. Merve Tüysüz yerel seçimler kapsamında saha çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.