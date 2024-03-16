Liste hazırlayanlar, görelim bakalım listenizi

Kocaelispor'da, özellikle son 4 haftadır sürekli yönetim istifa şeklinde tezahüratlar yapılıyor. Tabii ki takımın 4 haftadır sürekli puan kaybetmesi, kazanamaması, yeni teknik adam Mustafa Gürsel’in başarısızlık şoku, taraftarı yine çileden çıkardı.

Haklı olarak öfkesini dile getiren taraftar, takımın bu halde olmasını kabullenemiyor. 2 sene önce 2. Lig'den 1. Lig'e yükselip, 1 sezon durup tekrar 2. Lig'e düşmenin acısını yaşayan taraftar, Engin Koyun'u şampiyonlukta başarılı görüyor, ama düştüğü zaman tu-kaka ilan ediyor. Kulübün sahibi taraftarlardır, bu doğru.

Ancak skora göre hareket eden yönetimin muhalif grubu, bunu fırsata çevirip liste hazırlıkları yaptı. 2023'ün sonundaki son kongrede Yaşar Can ortaya çıkmış, açıkça listesini yapmış, vekili olduğu Engin Koyun'a karşı demokratik bir mücadele vermişti. Yaşar Can o mücadelede kentli duruşunu, Kocaelisporlu duruşunu, demokratik duruşunu herkese gösterdi.

AK Partili Yaşar Can, pişmaniyedeki ustalığını siyaset sahnesinde de, sivil toplum örgütlerinde de yıllarca sergilemiş bir insandır. Kolay kolay ikna edemeyeceğiniz, alt edemeyeceğiniz, ama son derece saygılı ve beyefendi bir insandır. Sevdiğim bir kardeşimdir.

Hatta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İsmetpaşa’da bana çiçek vererek önemli bir sürpriz de yapmıştır. Yaşar Can son yapılan kongrede mertçe çıkmış, listesini açıklamış, oy istemiştir. Seçimi kaybetmiştir, medenice gidip Engin Koyun'un elini sıkan kişi olmuştur.

Kocaelisporlu duruşu, Kocaelili duruşu budur. Demokrasinin en güzel örneğini vermiştir. Şimdi liste çalışmaları yapılırken bunun içerisinde Yaşar Can olduğuna inanmıyorum.

Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bu dünyanın sonu da değildir. Demokratik temayüllerle yönetildiğine inandığımız Kocaeli Spor Kulübü Derneği, doğal olarak bu tip yarışlarla daha güzel günlere gidecektir.

İbrahim Saral, Mustafa Ekşi, Serhan Gürkan, Bahri Yavuz, Orhan Görsen dönemlerinde yaşayan, Nebil Uzun'la farklı bir yaklaşım içine giren Kocaelispor amatör liglerden bu günlere geri dönüşünü ilan etmiş ve birçok köklü kulübün yapamadığı şeyi yapmıştır. Bunu, bizzat bu kent insanı başarmıştır. Amatör kümede 22 bin kişiye oynayarak dünya rekoru kırmıştır. Guinness rekorları kitabına girmiştir.

Hatta, kulüp kapanırken yönetim taraftarların eline geçmiş, taraftarlar yönetimi devralmış, kulübü kapattırmamıştır. Taraftarın o eylemi, o zaman dünya basınında bile yer almıştır.

Ülkemizde yayınlanan zamanın haftalık dergileri bu olayı günlerce işlemiştir. Bana göre de üniversitenin spor bilimleri fakültesinde, bunun tez konusu yapılması son derece isabetlidir. Yani lafta değil, eylemde de taraftar Kocaelispor'un gerçek sahibidir.

Hodri Meydan olur, diğer gruplar olur, ya da sıradan tribündeki taraftar olur. Onlar olmasa Kocaelispor olmaz. Kocaelispor'u bu kentin çocukları kurmuştur. Bu kentin çocukları, yine bu kentin çocuklarına emaneti vermiş, kulübü kapattırmamıştır. Kocaelispor'un kurucu çocuklarının devrettiği emanet, onların torunlarına da devredilmiştir. Bayrak yarım yüzyıldan fazla yere düşürülmemiştir.

Hatta siyasi idarenin son derece saçma ve gereksiz bir Kocaeli Birlik girişimi de tutmamıştır. Çünkü Yeni Malatya, Kayseri, Kayseri Erciyes adıyla birçok çakma kulüp kurabilirsiniz. Aliağa Göztepe'yi kurarsınız. Şimdiki Göztepe'nin ismi Aliağa Göztepe'dir. Gerçek Göztepe değildir. Şu anda ne Kayseri, ne Gaziantep, ne Malatya ortada yoktur.

Gaziantep FK, Gaziantep Büyükşehir Kulübü'nün devamıdır. Erzurumspor yoktur. Erzurum Büyükşehir Belediyesispor eski Erzurumspor'un yerine kurulmuş ama yerini alamamıştır.

Organik olarak Kocaelispor, Sakaryaspor, Boluspor, Eskişehirspor, 3. Lige yol alan Süper Lig şampiyonu Bursaspor varlıklarını sürdürmektedir. Yine ismi bitirilmek istenen Altay en eski kulüplerden biridir. Bunların başına Özaltay, Yeni Antalya, Orjinal Samsunspor gibi isimler koysanız, kimseye beğendiremezsiniz.

Tıpkı bizim gazetemizin isminin Kocaeli olması gibi. Birçok isim yakıştırıldı, ama Kocaeli ismini kullanan, kullanma yetkisine sahip tek gazeteyiz. Ve ben bu gazetenin eski sarı lacivert rengiyle, yeni kırmızı beyaz rengiyle 37 senesine emek verdim.

Bununla da gurur duyuyorum. İnsanlar eski ismin yeni ekiyle veya şu ekiyle bu ekiyle oluşunu kabullenemiyor. Bizim böyle bir gelenekçi toplum yapımız var. Kocaelispor da Kocaeli Gazetesi de marka değeri yüksek kurumlardır. Doğal olarak sosyal hayatta da bu kendini gösteriyor. Kulüpler de öyle, gelenekseldir, orijinaldir. Ne yaparsanız yapın önüne bir ek koymakla değiştiremezsiniz.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor’un taraftar gruplarını görüyorsunuz. Taraftar kitlelerini de görüyorsunuz. Onlar kara kara düşünmedi, devlet ve basın gücünü arkasına alarak kulüplerini kendi parasıyla yönetilebilen hale getirdi. Tamam, hepsi hala borç batağı içindedir, ama öz isimlerini ve marka değerini korumuşlardır. Siz şimdi kalkıp da Öz Fenerbahçe, Hakiki Beşiktaş, Yeni Galatasaray diye isimler koysanız bir tane taraftar bulamazsınız. Çünkü o isimler artık tarihi birer markadır.

Kocaelispor ismi de böyle bir markadır. Onun için Engin Koyun'un istifa kararı alması sonrasında, yaklaşık bir aydır liste çalışması yapan, kulis çalışmaları yapan, bunu da son derece kritik bir dönemde gerçekleştirenlerin bir an önce ortaya çıkarak, acilen gerekli girişimleri yapması şarttır.

Çünkü zaman dardır. Oynanan büyük bir kumardır. Kaybederseniz, Kocaelispor çok şey kaybeder.

Şampiyon olduğunda Engin Koyun'u omuzlara alanlar, ayaklarını yerden kesenler, şimdi ona öfkelenebilmektedir. Ben bunu yapmamaya çalıştım. Engin Koyun İstanbul'dan dönerken Sakarya'yı darmadağın etmiş ve kendisini otobüste arayarak kutlamıştım. Kendim adına teşekkür etmiştim. Tahir Başkan'la yan yana pozları hiç unutamam. Ancak bir sene sonra takımın 1.Lig’e çıktıktan hemen sonra küme düşmesi, Engin Koyun'u hedef haline getirmiştir.

O dönemde de, bir önceki sene yanında şampiyonluğu kutlayanların hiçbirisi kalmamıştır. Bu gerçek Kocaelisporluluk değildir. Ben şampiyonluk kutlamalarına da katılmamış bir insanım. Televizyondan izlerim, öyle boynum bükük geçmişe bakarım. Beş şampiyonluğunu, iki de kupa şampiyonluğunu izledim Kocaelisporumun. Benim yaşama biçimimdir.

Zor gün dostu olmak istedim. Zor günlerde yanlarında olmak istedim. İyi günlerde zaten herkes her yeri dolduruyor.

Bir insanın cenazesinde üç kişi bile olsa o cenaze namazı kıldırılır, merhum gömülür. O üç kişi de tabutu taşımak konusunda yardımcı olurlar. Bir de cenazede tabut musallaya konur, evin en genç kişisi, tabutun bir başında ve öbür başında durur. İnsanlar bunu kutsal bir ayin zanneder ama değildir. Kedi köpeğin saldırmaması için alınan bir önlemdir.

Yani hurafelerle, gaza getirmelerle bugünlere getirilen toplumumuz, Kocaelispor örneğinde de gerçekten kendini bir daha göstermiştir. Tabutun başında durmayı kutsal saymıştır ama o tabutta Kocaelispor olmaz, köpek ve kediler de saldıramaz. Gerçek Kocaelisporluların Ankara'daki istifa çağrısına kabullenebilirim. Takım son derece kötü oynuyor. Çim halı maçındaki gibi gol yiyor. Ve bu golleri İzmit'in bir çocuğu atıyor. Melih Bostan. Merih'in, Kerem Aktürkoğlu'nun, Kartal Kayra Yılmaz'ın kulüp kapısında yatıp, Kocaelispor’a alınmadığını çok iyi biliyorum. Görgü şahitleriyle bunlara ben de tanık oldum.

Şimdi böylesi bir çocuğun, bizi yenerken aşırı ve yürekten sevinmesine hiç kimse bir şey demesin. O, gerçek Kocaelispor çocuğunun ne olduğunu göstermiştir. Gökdeniz de öyle.

Gökdeniz, bodrum ile 1-1 berabere kalırken, maç satmamıştır. Bodrum maçında ayağı gole gitmemiştir. Gökdeniz bu kulübe çok büyük para kazandırıp gitmiştir ve kapı her zaman açıktır.

Geceki maçtan birçok dersler çıkarılacaktır. Çıkarılmalıdır.

Artık Kocaelispor üzerine kumar oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Çünkü başka Kocaelispor yoktur.